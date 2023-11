Discrimanació territorial

La T-jove no es podrà implementar a les Terres de l’Ebre fins al 2025

El govern continua tractant les Terres de l’Ebre com un territori de segona denuncia la la CUP-NCG

La Consellera de Territori, Ester Capella, respon a la CUP-NCG que fins al 2025, no es podrà implementar la T-jove a les Terres de l’Ebre

Des de que a l’abril d’enguany, el llavors Conseller de Territori, Juli Fernández (ERC), anunciés que a s’implantaria la bonificació de 40 €, T-jove, per a les persones menors de 30 anys per a “tota Catalunya”, la CUP vam denunciar el greuge comparatiu entre les Terres de l’Ebre i la resta de Catalunya, i alhora, es va començar a treballar al Territori i al Parlament per revertir este greuge comparatiu.

Així, el 21 de juny, a instàncies de la CUP, es va portar a votació la resolució del Parlament de Catalunya sobre la posada en funcionament de la T-jove, també a les Terres de l’Ebre i a iniciar, urgentment, els tràmits per a la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de les Terres de l’Ebre per tal d’equiparar el Territori a la resta de Catalunya. Cal recordar que la proposta va ser aprovada amb el únics vots en contra de VOX i Junts per Catalunya.

Avui denunciem que, cinc mesos més tard d’aquell compromís del Parlament, l’actual Consellera de Territori, Ester Capella (ERC), ens comunica que fins al gener de 2025, la T-jove no s’implementarà a les Terres de l’Ebre i supeditat al projecte T-MobCat. Per tant, que la gent jove de les Terres de l’Ebre, estarà un any i vuit mesos sense poder-se beneficiar de les bonificacions que ja té la gent jove del Camp de Tarragona, Girona, Lleida o Barcelona.

I pel que fa a l’ATM de les Terres de l’Ebre, que havia de començar a treballar-se urgentment des de la Taula de Mobilitat, preveu reunir-se en “una nova sessió, el present trimestre”. Per tant, cinc mesos més tard, se’ns diu que encara tardaran tres mesos a reunir-se.

Finalment, considerem vergonyant, que un cop més, el Govern d’ERC ens torne a recordar, com si d’un privilegi es tractés, que la gent jove del Territori es pot moure per les quatre comarques i també a les ciutats de Barcelona i Tarragona a través d’una empresa privada d’autobusos, la Hife, a uns preus molt avantatjosos. Per tant, per posar un exemple, mentre una persona jove de Manresa pot anar tantes vegades com vulga a Barcelona per 40 € al trimestre, mentre una persona jove de les Terres de l’Ebre, es gasta els mateixos diners en només una setmana, amb només dos viatges diaris.

Un cop més, des de la CUP-NCG denunciem que les Terres de l’Ebre continuen sent tractat com un “territori de segona”, també en matèria de mobilitat, per part de la Generalitat de Catalunya amb el silenci còmplice dels Serveis Territorials de Territori a les Terres de l’Ebre que en cinc mesos, ha estat incapaç de defensar els drets de la gent del Territori, que paguem més, pels mateixos serveis.

És per això que exigeix la correcció immediata d’este greuge vergonyós per part del Departament de Territori de la Generalitat i exigim director dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, Miguel Alonso, i al Delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, que surten a defensar els interessos i els drets de tota la població de les Terres de l’Ebre.