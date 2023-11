La guerra no és la solució

L’STEI Intersindical conserva, des dels seus orígens, un fort arrelament amb el món educatiu i amb l’esperit i la filosofia que aquest àmbit porta inherent, uns valors que s’han fet extensius a la resta de sectors del nostre sindicat: la voluntat de fomentar l’entesa i el diàleg per resoldre els conflictes.Estem veient arreu del món una onada molt alarmant de conflictes bèl·lics que estan posant en escac i mat la convivència pacífica desitjable per a totes les persones i per a la preservació dels drets humans. Molts d’aquests conflictes no reben l’atenció dels mitjans de comunicació, però això no els resta ni un bri d’importància ni de tragèdia. D’altres, són més mediàtics i tots ens n’assabentem, i això ens fa ser més conscients de les atrocitats a què poden ser sotmesos els pobles per part de qui comanden. El fanatisme religiós és una de les causes de més discòrdia i enfrontament entre els pobles.

El darrer conflicte que està ocupant portades i telenotícies és el de l’Orient Mitjà, que s’inicia amb l’atac terrorista de Hamas sobre la població civil d’Israel, un fet que condemnem des de l’STEI Intersindical. Els antecedents del conflicte venen de lluny i han provocat molt dolor durant dècades al territori de Gaza, ara en plena efervescència bèl·lica i amb un acarnissament damunt la seva població civil.

L’STEI Intersindical denuncia la violència que s’està exercint sobre la població civil de la franja de Gaza i la manca de mitjans humanitaris a què es veu abocada tantíssima gent, obligada també a desplaçar-se per la cruesa d’un conflicte que no sembla tenir aturall. El consens internacional contra la reacció israeliana és cada vegada més ampli, i cal remarcar que l’estat d’Israel vulnera gairebé tota la regulació internacional sobre els conflictes armats.

Reivindiquem el diàleg i l’entesa, amb la pertinent mediació internacional, per resoldre una situació que porta massa anys sense solucions reals que pacifiquin la zona. En algun moment, per desistiment o per manca d’equilibri de forces, acabarà el conflicte bèl·lic però el problema del territori persistirà si no s’emprenen negociacions basades en la voluntat d’entesa i de resolució del conflicte territorial.

La guerra no pot ser mai la solució als desencontres entre governants.

No a la inversió en despesa armamentística i a la militarització.