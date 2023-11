LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP vota en contra el pressupost de la Diputació de Girona pel seu foment del monocultiu turístic

La CUP ha votat en contra el pressupost de la Diputació de Girona per l'exercici de 2024, el qual el diputat cupaire Jordi Casas ha etiquetat com una "nova oportunitat perduda". El grup polític de la CUP-Som Poble també ha lamentat l'absència d'un "gir a la planificació econòmica a llarg termini, sostenible pel nostre territori, en benefici de les seves grans majories i nacionalment autocentrat: un pressupost de país i per la seva gent, de construcció nacional i en clau sobiranista".

En la seva crítica al pressupost presentat pel govern de la Diputació de Girona la formació independentista ha remarcat el pes donat a la promoció turística i els quasi sis milions de pressupost pel funcionament del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona. Casas ha criticat que es continuï promocionant un sector que representa un percentatge del PIB molt superior que en països veïns, esgrimint que el "model turístic expansiu ens aboca al desastre social, ecològic i nacional". La CUP considera que la promoció turística no només implica les partides que li són designades, sinó que condiciona les subvencions culturals i esportives que atorga la institució, fomentant grans festivals que serveixen d'atracció turística i esdeveniments esportius per atrauen el turisme de bicicleta. Comparen la inversió en el sector, que situen entorn els 9 milions d'euros, amb els 3,4 destinats a polítiques d'habitatge o els 1,6 per acció climàtica.



Casas també ha criticat "el poc foment i recursos que es destinen a la llengua pròpia del país" i el finançament de federacions de municipis i altres entitats l'activitat i publicacions de les quals és exclusivament en castellà, afegint que "ens inquieta veure una vegada darrere l'altra com desenes de milers provinents de la Diputació acaben en mans d'empreses que els acaben destinant, entre altres, a promoure activitats culturals en bona part en castellà".