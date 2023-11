residències

La CUP-NCG denuncia l' "opacitat" que envolta el tancament de la residència pública de Reus

La CUP-NCG exigeix transparència al Govern respecte a la decisió de tancar la residència pública de Reus i les places de les usuàries. Els anticapitalistes denuncien que la decisió del Departament de Drets Socials està envoltada "d'opacitat" i temen que no hi hagi un pla de continuïtat per les places dels residents actuals a la mateixa ciutat: "La manca de transparència ens indica que la voluntat del Departament és eliminar-les i això no ho podem permetre" en paraules de la diputada de la CUP-NCG, Laia Estrada.

La residència de Reus té una capacitat de 120 places, actualment només 80 estan ocupades. En paral·lel, la residència pública de la ciutat veïna, Tarragona, té 66 places que estan buides. Des de la CUP-NCG se sospita que el pla del Departament és ocupar les places de la residència de Tarragona amb la de la capital del Baix Camp de forma permanent: "Creiem que la decisió està presa des de fa anys i, per això, les places de Tarragona incomprensiblement s'han mantingut buides malgrat la llarguíssima llista d"espera".

Davant aquesta situació, els cupaires apunten que aquesta decisió implica dues derivades. En primer lloc, un greuge pel conjunt de la població que està en llista d'espera. En segon lloc, apunten que moviment dels residents comporta un impacte negatiu per la seva salut degut a la situació de fragilitat així com per les seves famílies.

És per aquest motiu, que els independentistes reclamen que no es produeixi el tancament i les conseqüències que se'n deriven fins que el govern no faci públic la manera en com mantindran les places. "Exigim concreció, planificació, pressupost i calendari de la remodelació de l'actual edifici o un projecte de construcció d'un nou centre". En última instància, els anticapitalistes proposen al Departament que les places dels residents actuals es reubiquin a la residència de titularitat pública ubicada al Roger de Llúria de Reus, que es va construir amb aquesta finalitat. És per tot plegat, que la

CUP-NCG ha requerit tota aquesta informació així com el detall de les propostes de futur per garantir que les places no es perdran.