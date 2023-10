El Davantal

Tot es mou, però cap on?

Aquesta és la qüestió!

Sí, tot es mou, però a l’entorn de 7 vots i sembla ser que donen per molt. De moment han servit per portar el català, l’èuscar i el gallec a Cortes espanyoles i també al Parlament Europeu, després de 37 anys posant pals a la roda. Amb els 7 vots també s’han assolit altres coses com que l’independentisme deixi de ser considerat “terrorista” a les llistes de la Interpol.

Si ens centrem només amb la llengua. Tot això, el PSOE no ho fa per demostrar que l’estat espanyol és plurinacional, ja que la majoria dels seus militants no s’ho creuen ni s’emocionen per la llengua catalana. Ho fan només per mantenir-se en el poder i controlar la majoria d’àrees a les institucions. Per posar un exemple en la vessant municipal, l’Alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que ja sabem com ha arribat a liderar el govern de capital de Catalunya, és també el president de l’AMB i els socialistes governen la Diputació de Barcelona. Tot plegat són ingressos econòmics pel partit. Han hagut pactes. És veritat, però si ens endinsem una mica, veuríem que la majoria han esdevingut canvis de cromos. És legal fer això? Sí. És democràtic segons les lleis vigents, però no és ètic. Com tampoc no és ètic que Collboni sigui l’alcalde de Barcelona.

Amb el tema de la llengua, el PSOE encara traurà més beneficis polítics, ja que assolirà més prestigi a Europa i a llarga a la l’estat espanyol, ja que el català serà considerada una llengua espanyola i pot parlar d’estat plurinacional. I allò que es visualitzarà, és que Espanya és un país democràtic, perquè respecta la diversitat lingüística, malgrat no s’ho creguin.

I encara poden donar més de si, els 7 vots, si en la negociació per la investidura de Sánchez si el PSOE accepta tramitar la Llei d’Amnistia i el referèndum. Ara bé, el PSOE pot topar amb un mur de contenció, perquè tot allò que sigui qüestionar la Unitat de la Pàtria espanyola no passarà mai per una negociació, i menys per assolir la presidència del govern. No obstant això, poden haver canvis de cromes, en la línia de promeses. Com millorar l’autonomia, dins del marc constitucional. Tot i així, si es fa un pacte sota aquests paràmetres i Sánchez es investit president, ja podem cercar nous camins per assolir la plena llibertat de Catalunya, ja que tornarem a l’escenari d’abans del Primer Octubre.

No tenim constància de res, però hi ha una remor que va en aquesta direcció i no la podem acceptar, tenint en compte que Sánchez va votar a favor del 155, va venir a Barcelona a visitar policies espanyols ferits pels fets d’Urquinaona exhibint la seva escorta armes de foc. Miquel Iceta es va manifestar amb Ciudadanos i VOX pels carrers de Barcelona, el 8 d’octubre de 2017... i no hem parlat dels infiltrats ni del catalangate, dirigits presumptament des del govern espanyol.

Si es dona suport a la investidura, s’apuntalarà encara més l’estaca i cada cop serà més difícil deslliurar-se perquè Madrid continuarà tenint la iniciativa i ens farà marcar el pas, però si no es suport el problema el tindrà Espanya.

Tal com va dir, el catedràtic de dret constitucional espanyol en una entrevista Vilaweb, “…cal tenir en compte que serà la tercera vegada consecutiva que es dissolen les corts. La repetició d’eleccions és pràcticament la dissolució del sistema. És un símptoma de crisi sistèmica que no se sap com arreglar. Si anem a noves eleccions, crec que parlem d’una cosa molt més perillosa per a la supervivència de la constitució i el sistema polític del 78”.

“No valoro tan poc la vida per voler ofegar-la entre aquestes immenses onades” El cant dels Nibelung.