Especulació-Turisme massiu

La plataforma No a la Copa Amèrica alerta que l'esdeveniment "agreujarà les injustícies socials, ambientals i climàtiques"

La nova plataforma que ja compte amb més de 65 associacions i entitats, denuncia que l'organització de la Copa Amèrica 2024 ja s'ha intal·lat a la ciutat amb la complicitat del president de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.

Per aquest motiu entre altres, es va presentar ahir la Plataforma No a la Copa Amèrica 2024 al passeig de Joan de Borbó de Barcelona per denunciar el rebuig a que Barcelona aculli aquest esdeveniment i presentar un manifest obert a la ciutadania per cercar complicitats en concontra de la seva celebració.

Segons van apuntar els membres de la plataforma, la Copa Amèrica "aportarà és misèria en tots els àmbits”. També van manifestar que una de les principals conseqüències és l’augment de preus de productes de primera necessitat i el sorgiment de comerços de luxe, així com l’increment del lloguer i una “allau” d’ofertes per comprar pisos i després llogar-los durant l’esdeveniment i van remarcar que que “Hi ha veïns que han rebut 15 trucades al dia perquè es venguin el seu pis”.

El passat mes de setembre ja es va presentar la presentar la Plataforma "No a la Copa Amèrica a Vilanova i la Geltrú", ja que a mitjans de mes va patir el preàmbul la competió a les costes del Garraf