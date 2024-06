100 Estellés

Acte central d’homenatge a Estellés

El proper dimcres 12 de juny ales 19.30h a l’edifici Octubre Centre de Cultura Contemporània –carrer de sant Ferran 12, a València

L’edifici Octubre Centre de Cultura Contemporània aplegarà el proper dimecres 12 de juny l'acte central d’homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. Organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) amb la col·laboració d'Acció Cultural del País Valencià i Cent d’Estellés, la comissió encarregada d’organitzar la celebració del centenari del poeta de Burjassot (Horta Nord).

L'acte comptarà amb una taula redona en la qual conversaran Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes; Carmina Andrés, filla del poeta homenatjat i presidenta de Cent d’Estellés; Àngels Gregori, comissària de l’Any Estellés organitzat per la Generalitat de Catalunya; i també amb els escriptors Joan Francesc Mira, Sebastià Alzamora i Jaume Pérez Montaner. Aquest últim, qui també és autor d’una important obra com a poeta, ha sigut l’encarregat de fer l’antologia de Vicent Andrés Estellés, editada per Tres i Quatre i publicada coincidint amb el centenari del poeta de Burjassot.

L’acte clourà amb una actuació musical del cantautor Andreu Valor, natural de Cocentaina (Comtat) i un dels qui ha musicat diversos poemes de Vicent Andrés Estellés. Valor, a més, és un dels músics que més està participant en la celebració del centenari del poeta, que s’està duent a terme aquest any 2024 sense el suport institucional de la Generalitat Valenciana –PP i Vox s’hi van negar– però amb l’empenta de diversos representants de la societat civil, que han fet possible aquesta commemoració que s’allargarà durant tot l’any.