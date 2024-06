Manifestació a Barcelona per la defensa del territori i contra els macroprojectes

"Salut, vida, Futur"

Autor: @evavilaseca

Unes tres mil persones es van manifestar ahir a la tarda pels carrers centrics de Barcelona sota el lema "Salut, vida, Futur" en defensa del territori i contra dels macroproectes com l'ampliació de ports i aeroports o el Hard Rock. La marxa va sortir de l'Arc de Triomf a un quart de vuit del vespre en direcció a la plaça de Catalunya, amb bengales i focs artificials.

També demanen un decreixement i planificació de l'economia, alhora que es pronuncien a favor de la nacionalització dels sectors estratègics i defensen els serveis públics de qualitat.

La mobilització sogeix de la campanya “Salut, Terra, Futur”, que ha aglutinat col·lectius juvenils i ecologistes, amb l'objectiu d'articular una gran mobilització per respondre a la crisi ecosocial. Una iniciativa impulsada per Arran, End Fossil, Fridays for Future i Futuro Vegetal, i que de moment s’hi han adherit més de 150 organitzacions del teixit social de tot el territori.

