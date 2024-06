De moment…

Les pretensions del complex químic-farmacèutic-militar respecte al que “haurien d'” haver estat els resultats de la 77 Assemblea Mundial de la Salut realitzada entre els dies 27 de maig a l'1 de juny per a imposar una dictadura mundial emparada per “La seva Llei”, no han donat els resultats esperats malgrat les amenaces de l'inquilí de la Casa Blanca plasmades en el document Global Health Security Strategy 2024 d'abril d'enguany, en el qual l'amenaça es plasma en una expressió que no deixa lloc a dubtes: “A més, el govern dels Estats Units té associacions civils i militars amb organismes encarregats de fer complir la llei a tot el món”. (1)

Què ha passat? Quins han estat els resultats de la modificació del Reglament Sanitari Internacional i de la imposició d'un teòric Tractat de Pandèmies? Posem alguns exemples:

En l'Article 3 (Principis) es pretenia eliminar “el ple respecte a la dignitat, els drets humans i llibertats fonamentals de les persones” (2), però aquest redactat es manté en el text aprovat. (3)

En l'Article 12 es pretenia incorporar el següent: “El Director General, sobre la base de la informació rebuda, podrà determinar en qualsevol moment emetre un Avís Mundial d'Alerta i Resposta als Estats Part”. (4) Però el text aprovat queda com segueix: “Si el Director General i els Estats Part estan d'acord sobre aquesta determinació, el Director General, sol·licitarà l'opinió del comitè que s'estableixi sobre les recomanacions temporals apropiades”. (5)

L'Article 44 pretenia imposar “la formulació de lleis i altres disposicions legals i administratives per a la implementació d'aquest Reglament”. (6) Aquesta proposta queda anul·lada en el document aprovat. (7)

L'Annex 6 pretenia establir que “en un escenari de vacunació utilitzant productes encara en fase de recerca, els certificats han de considerar-se aprovats”. (8) Però el text final queda com segueix: “Les vacunes i altres mesures profilàctiques recomanades en el present Reglament seran de qualitat adequada, les vacunes i mesures profilàctiques indicades per l'OMS estaran subjectes a la seva aprovació”. (9)

Després d'aquests breus exemples relacionats amb alguns Articles que pretenien dotar d'impunitat als fidels servidors de la indústria químic farmacèutica incrustats en l'OMS, i elevar a l'estatus de Dictador Universal al seu Director General, podem dir que les prevencions, modificacions i matisacions al Reglament de 2005 no serveixen absolutament per a res, atès que com vam poder comprovar l'any 2020, sense cap de les “potestats” que ara es pretenien incloure, es va sotmetre a la població mundial a la més terrible ignomínia, vexació, desesperació, malaltia i mort, és a dir el que sense cap mena de legalitat burocràtica es va imposar “de facto”. Ara simplement pretenien establir-ho “de iure” per a donar la sensació que les barbaritats que puguin imposar en el futur estan recolzades per un gran consens internacional. I penso que és precisament aquesta qüestió la que ha quedat en dubte, que tal com plantejava al febrer de 2023, David Bel, acadèmic principal de l'Institut Brownstone, ex funcionari mèdic i científic de l'Organització Mundial de la Salut: “L'Organització Mundial de la Salut planeja convertir-se en una espècie de govern autocràtic global, eliminant la sobirania nacional i reemplaçant-la amb un estat de salut totalitari”. (10)

Una pírrica victòria dels governs dels països que volen mantenir una mica de sobirania i prendre les seves pròpies decisions en matèria de salut pública, ja que el conglomerat químic-farmacèutic-militar no desistirà de les seves pretensions de control mundial i utilitzarà tots els mitjans de què disposa, inclòs l'assassinat de dirigents polítics sobiranistes, com afirma la Dra. Meryl Nass en l'entrevista realitzada per GlobalResearch el 21 de maig d'enguany: “Diversos països han dit que no els agraden aquests tractats. No obstant això, el mateix va dir el primer ministre d'Eslovàquia, que fa uns 10 dies, va dir que Eslovàquia no signaria els tractats tal com estan redactats actualment. Cinc dies després, va haver-hi un intent d'assassinat contra la seva vida. I l'Iran va ser un dels 11 països que van escriure a l'ONU al setembre, no seguint aquest pla. I el president i el ministre d'Afers exteriors de l'Iran van morir en un accident d'helicòpter fa dos dies. Així que recomanaria als caps d'Estat que, encara que abans els vaig demanar que declaressin públicament què farien en relació amb les propostes de l'OMS, jo els diria que no s'arrisquin ara” (11)

Així doncs, el tema de la salut del proletariat ha de posar-se contínuament sobre la taula i amb això exigir conèixer els anomenats “experts” del nostre país que formen part de l'engranatge burocràtic de l'OMS, qui els designa, al quins interessos responen, quins són els seus noms i les seves vinculacions amb la màfia farmacèutica, etc.

En definitiva, que tot el corresponent amb la salut del proletariat es posi al mateix nivell, o per damunt, de les reivindicacions crematístiques conjunturals, dotant als assalariats dels instruments per a poder dur a terme aquesta faceta de la lluita de classes. Ens va la vida en això.

Josep Cónsola

Juny 2024

