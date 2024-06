La droga dels adolescents

Per Sara Muñoz Navarro. Publicat a El Punt Avui el 3 de juny de 2024

No m’hi he pogut resistir i he acabat tastant la nova droga que té enganxats a milers d’adolescents. Haig de confessar que d’entrada sembla una substància innòcua, un bon invent per passar una estona agradable. Si no fos així, dic jo, els pares no els donaríem permís per consumir-la i, en canvi, ho fan davant els nostres nassos. Així que m’he animat a provar-ho i m’he deixat perdre durant una estona pel TikTok. El procediment és ben senzill: vinga lliscar el dit per la pantalla del mòbil i esperar aviam quines sorpreses m’ofereix l’aplicació. La primera impressió, òbvia, és que parla poc de mi o de nosaltres, els adults. Allau d’anuncis de roba i cotxes de luxe i vídeos de cosmètics o productes megaultrasans que ni sabia que existissin, com una crema amb oli de Baécula o no sé quines pólvores que si les fots al suc rejoveneixes cinc anys de cop. Ja s’endevina l’obsessió malaltissa per l’estètica. També hi ha lloc per a l’amor, per descomptat: “Me estoy muriendo por verte...”, li canta ell a ella. Falla que ell és un nen d’uns deu anys i ella, una nena celebrant la primera comunió. Tot seguit salta la sorpresa amb un vídeo en català. En comptaré dos, al llarg d’una bona estona. A poc a poc van apareixent els vídeos que realment em deixen astorada, tenint en compte a qui van realment dirigits. Un tarat explica les seves regles com a pare: “Si neix nena es queda nena, si neix nen es queda nen; si és un home li han d’agradar les dones; com em digui que se sent un arbre el planto amb les meves mans sota terra.” I un jove li envia un missatge delictiu a alguna noia: “Els amics van i venen, però tu te’n vas i et trenco la cara”, i somriu i amb els dits fa un cor i després el gest de tallar-li el coll. Entremig van apareixent desenes de vídeos de joves fent el típic playback, però encara ara no sé si és sempre la mateixa persona o si són desenes de joves tallats pel mateix patró.