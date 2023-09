Llibertat per a Assange!

Per Dolors Bellés. Publicat a El Punt Avui el 27 de setembre de 2023

Tothom hauria de reclamar la llibertat de Julian Assange, excepte els poderosos, els que no volen que estiguem informats, que sapiguem la veritat, per poder continuar fent els seus foscos negocis i enriquint-se. Mentre Bush, Blair i Aznar es passegen impunement pel món, es castiga Assange per haver informat de manera transparent i legítima. Només podem estar agraïts al fundador de Wikileaks per haver-se atrevit a explicar els abusos dels estats. En exposar els seus crims i mentides, Assange els va infligir una gran ferida i ara exigeixen venjança, alhora que amb la seva extradició enviaran un missatge perquè ningú tingui la temptació de desafiar-los de nou. Cal unir-nos tots en la defensa d’Assange, perquè la nostra passivitat ens farà còmplices de la desinformació i de la nostra pròpia esclavitud.