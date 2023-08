Un any de presó per a Carla Costa, l’encausada pel tall de l’AVE a Girona durant la protesta per la sentència de l’1-O

El jutjat penal 5 de Girona ha condemnat a un any de presó Carla Costa, l’única encausada per la protesta en la qual centenars de persones van tallar les vies del tren i el TGV el dia de la sentència de l’1-O. El jutjat li imposa una condemna per desordres públics, sobretot basant-se en un vídeo d’aquell dia on apareix caminant per les vies del tren convencional. Durant el judici, la fiscalia li va demanar dos anys i mig de presó i la represaliada es va negar a declarar.

El batlle de Girona, Lluc Salellas, ha donat suport a Carla Costa a través de les xarxes socials. Després que s’hagi conegut la sentència, Salellas ha afirmat: “És una de les indispensables, i per molt que la justícia espanyola la condemni per ‘caminar per la via del tren’ en una jornada de mobilització, no l’aturaran”. “Ni a ella ni a tot un moviment. Amb tu, Carla. Avui i sempre”, ha conclòs.

D'altra banda, el grup de suport de la Carla Costa ha emès un comunicat en què lamenten la resolució i avisen que ja estan preparant-hi un recurs en contra.