Esquerra woke i mercat de criatures

El dia 1 de Juliol de 2023, el The Center for Bioethics and Culture d’Estats Units (1) feia esment a una informació derivada d’una entrevista realitzada a Brittney Pearson, una dona que va llogar el seu úter per concebre una criatura a demanda de una parella de gays.

“Brit, com a mare subrogada, quan va saber que tenia càncer de mama metastàsic. Es va enfrontar a una decisió que la majoria de les dones embarassades esperen no haver d'enfrontar mai: salvar una vida a risc de perdre’n un altra. Per a empitjorar les coses, els dos futurs pares volien que ella avortés al bebè perquè no volien un bebè que naixés prematurament i que pogués tenir necessitats mèdiques. Els pares compradors es van negar a considerar la idea de permetre que el bebè, si es lliurava viu, fos adoptat per la mare substituta o per una altra persona. Van dir que no volien que el seu “ADN fos criat a qualsevol lloc” per una altra persona”. Podeu veure l’entrevista en el següent enllaç: https://youtu.be/Ge_TAMwSHnE

L'associació EVIE es defineix com: ““Evie brinda informació recolzada per la ciència sobre la biologia de la dona, la salut hormonal i més. Des del control de la natalitat fins a la nutrició i l'exercici, oferim la veritat incòmoda però necessària. Acceptar la nostra veritable naturalesa és el primer pas cap a la salut a llarg termini” (2)

Aquesta mateixa associació, en data 19 de Juliol de 2023 fa una explicació més detallada i extensiva del fet. Diu així: “Ha sorgit una revelació impactant que involucra a una mare de Califòrnia sotmesa per un contracte de maternitat subrogada, a la qual els futurs pares li van ordenar interrompre el seu embaràs subrogat a les 24 setmanes. A Brittney Pearson, de 37 anys, de Sacramento, li van diagnosticar càncer de mama quan tenia 22 setmanes d'embaràs. Segons Pearson, després d'una ressonància magnètica que va revelar la gravetat del seu càncer, la parella gai que la va contractar com a mare substituta va recórrer a amenaces legals per a pressionar-la a interrompre l'embaràs.

Pearson afirma que la parella gai després va insistir que el bebè fos "eliminat immediatament". Però el pensament de Brittney va ser: "Vull mantenir a aquest bebè fora de perill i portar-lo a terra".Les lleis de subrogació a Califòrnia no oferien drets ni a Brittney Pearson ni al bebè. A mesura que es desenvolupava la situació, Pearson va trobar un hospital en el que donaria a llum al seu bebè a les 25 setmanes d'embaràs. No obstant això, tan aviat com va néixer el nen, la parella compradora va tenir immediatament la "propietat" legal del bebè i van exigir que es negués l'atenció vital del mateix. La decisió de la parella compradora va ser d'incinerar les restes del fetus.

Jennifer Lahl, presidenta de The Center for Bioethics and Culture Network, va destacar aquest cas com un exemple dels molts problemes amb la subrogació comercialitzada. Ella va dir: "Sovint dic que hi ha moltes raons perquè la gent vegi com la subrogació està malament, és nociva i és dolenta per a les dones i els nens".

La parella compradora va tractar a un bebè humà com si fos un producte per a vendre. Pel fet que aquest bebè va compartir l'ADN amb un dels homes homosexuals, van afirmar que tenien "propietat" sobre ell (i l'estat de Califòrnia els va secundar en això) i, per tant, van impedir que rebés atenció vital. Aquesta és la mateixa lògica utilitzada anteriorment pels amos d'esclaus. El fet que a les persones se'ls atorgui "propietat" legal sobre algú, igual que als amos d'esclaus se'ls va atorgar "propietat" sobre els mateixos, ho fa immoral. És hora que comencem a veure la indústria de la subrogació pel que realment és: un sistema inhumà que lloga úters de dones i tracta als nens com si fossin mascotes. Dona suport a la nostra causa i ajuda a les dones a recuperar la seva feminitat” (3)

Actualment en tractament, sense poder treballar i sense ingressos, Brittney Pearson, mare de quatre fills de 3, 5, 12 i 13 anys, rep ajuda de les seves germanes.

La màfia Demòcrata nord-americana (Obama, Hilary Clinton, Biden, Kamala Harris, Richard (Rachel) Levine, etc...) tan apreciada per la secta LGTBIQ+ té un dels seus màxims exponents en el Governador de Califòrnia, Gavin Newsom, una de les promeses dels Demòcrates per substituir a Biden en les properes eleccions de 2024, donat que cada cop està més documentat que aquest pateix de demència senil. Segons Los Ángeles Times, després de la seva reelecció com a Governador el Setembre de 2021 “molts preveuen la seva postulació a la Casa Blanca” (4)

Newsom, va arribar a la Governació de Califòrnia després d'uns anys com a sotsgovernador de l'estat, amb una plataforma de temes que incloïen el suport al matrimoni de parelles del mateix sexe i el recolzament del lobby LGTBIQ+. Amb molts anys de lleis i regulacions de subrogació en el seu haver, Califòrnia és un lloc privilegiat perquè els “futurs pares” trobin una donant d'òvuls i / o subrogada. Atès que compta amb algunes de les més grans clíniques de FIV del país, s'ha convertit en la primera opció tant per als californians com per a altres dels EUA I fins i tot de l'Oceà Pacífic.

El Codi de Família de Califòrnia (5) ha fet que l'establiment de la paternitat sigui un procés fluid per a tots els interessats. Sota aquest codi, és possible que les persones estableixin la paternitat a través d'una sol.licitut anterior al naixement sense haver d'assistir a una audiència judicial prèvia.

I tal com anuncia l’empresa californiana de compra de criatures Extraconceptions:“Si somia amb formar la seva família i necessita el suport d'una mare substituta o donant d'òvuls per a fer-lo realitat, està en l'Estat correcte”. (6)

L'avantatge que té realitzar aquest negoci a Califòrnia és que la filiació del bebè s'obté per sentència judicial, el que implica que el Consolat espanyol atorgarà la paternitat legal als futurs pares de manera directa, sense necessitat de l'adopció. De fet, aquesta filiació es pot gestionar quan la mare de lloguer encara està embarassada. D'aquesta manera, els futurs pares ja són els pares legals fins i tot abans que neixi el bebè.



La legislació en l'estat de Califòrnia permet realitzar un contracte de gestació subrogada a tota mena de persones. Mares solteres o pares solters, parelles homosexuals o heterosexuals i transsexuals tenen el “dret” de formar una família. (7)Tan se val si són drogoadictes, criminals o qualsevol cosa per l’estil, mentre tinguin diners per llogar els úters de les dones californianes necessitades. A diferència de la llista de condicionants i exigències per una adopció.

Grans fortunes, paradís LGTBIQ+, i una misèria, delinqüència i drogoadicció escampades i barrejades arreu de l’Estat. Una de les crisis que enfronta Califòrnia és la gran quantitat de persones sense llar, un tema que ha afectat durant anys aquest Estat. Ciutats i pobles s'han transformat en campaments de tendes de campanya situats en parcs i veïnats residencials. També hi ha preocupacions de seguretat per compte de les persones que viuen sense protecció als carrers i que són vulnerables a la delinqüència, però també els inquieta la gran quantitat de persones sense protecció que sofreixen greus problemes de salut mental i problemes d'abús de substàncies de tota mena. (8)

Al seu costat, segons Public Policy Institute of California, l'índex de crims violents a Califòrnia va augmentar en 6,0%, de 440 per cada 100.000 residents en el 2020 a 466 en el 2021. Els homicidis i violacions van augmentar en un 7,7% i 7,9%, respectivament. L'índex de crims violents a Califòrnia en el 2020 va ser més alt que l'índex nacional de 387 per cada 100.000 residents. (9)

La droga altament addictiva i potencialment letal, el fentanil, està fent estralls entre el creixent nombre de persones que viuen a Los Angeles i altres ciutats californianes. Gairebé 2.000 indigents van morir a la ciutat de Los Angeles d'abril de 2020 a març de 2021, un increment del 56% respecte a l'any previ, segons un informe difós pel Departament de Salut Pública del comtat de Los Angeles. La sobredosi va ser la principal causa de mort. Parts de Los Angeles s'han convertit en escenaris de desesperació, amb homes i dones tombats en voreres, arraulits en bancs i desplomats en carrerons. Alguns s'arrauleixen fumant la droga, uns altres la hi injecten. (10)

Impulsades en gran manera per la prevalença del fentanil, un opioide sintètic fins a 100 vegades més potent que la morfina, les sobredosis de drogues a Califòrnia maten ara a més del doble de persones que els accidents de trànsit, més del quàdruple que els homicidis i més que la diabetis o el càncer de pulmó, segons Califòrnia Health Policy Strategies, un grup consultor de Sacramento. Les dades provisionals de l'any passat dels Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC) mostren un augment anual de les morts per sobredosis a Califòrnia, fins a gairebé 12.000 (11)

Els Demòcrates han estancat diverses lleis, com una que busca enviar als traficants a la presó fins a nou anys si venen fentanil en una plataforma de mitjans socials i una altra que adverteix als traficants que podrien ser acusats d'assassinat si algú mor consumint les seves drogues. Els legisladors republicans van mantenir vius dos projectes de llei per a endurir les penes als traficants de grans volums de fentanil, però els demòcrates que controlen els comitès de seguretat pública de la legislatura són poc inclinats a donar suport a penes més dures contra les drogues (12)

Aquesta és la promesa dels Demòcrates nord-americans a Califòrnia, aliats a l’entramat financer, i a les mortíferes màfies químic-farmacèutiques, que inclouen en els seu catàleg de “serveis” el lloguer d’úters de dones pobres, la distribució de drogues mortals per a pobres, les cirurgies transsexuals i les hormonitzacions a menors d’edat per a les degenerades classes mitjanes i Silicon Valley, la seu de Apple, Facebook, Google i altres per l’estil dedicades al control social i personal.

I aquests són els miralls de l’esquerra woke de casa nostra.

Josep Cónsola

Juliol 2023

REFERÈNCIES

(1) (https://cbc-network.org/)

(2) https://www.eviemagazine.com/discover

(3) (https://www.eviemagazine.com/post/surrogate-mother-threatened-gay-couple-abort-baby-cancer-blocked-adoption)

(4) (https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-11-08/el-democrata-gavin-newsom-es-reelegido-como-gobernador-de-california

(5) (https://codes.findlaw.com/ca/family-code/fam-sect-7960.html)

(6) (https://www.extraconceptions.com/es/california-surrogacy-need-know/)

(7) (https://www.sdfertility.com/es/estados-unidos-y-la-maternidad-subrogada/)

(8) (https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/04/como-le-ha-ido-california-gavin-newsom-gobernador-orix/)

(9) (https://www.ppic.org/wpcontent/uploads/JTF_CrimeTrendsSpanishJTF.pdf)

(10) (https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2022-11-29/el-fentanilo-causa-estragos-en-las-calles-de-los-angeles)

(11) (https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm

(12) (https://kffhealthnews.org/news/article/se-agrava-la-crisis-del-fentanilo-en-california/)