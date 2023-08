El davantal

El cinisme del PSOE, ens ha mentit durant 37 anys

L’Obra Cultural Balear (OCB) recorda que ho va demanar l’any 1986 en el momnt que el Regne d’Espanya va ingressar a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), i el 2009 a la Unió Europea. L'OCB també es refereix a la resolució es va prendre al Parlament de les Illes el dia 11 de novembre de 1987, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris i va ser publicada al Butlletí oficial del Parlament el dia 20 de novembre de 1987, «'Proposició No de Llei del Parlament de les Illes Balears a favor de l'oficialitat de la llengua catalana a la CEE», com informa dBalears. Al llarg dels anys també ho han fet diverses entitats com la Crida a la Solidaritat, el 23 d'abril de 1988 convocà una manifestació en reconeixement de l'oficialitat del català al Parlament Europeu o la Plataforma per la Llengua.

En concret, durant 37 anys, el PSOE i les seves sucursals a les Illes, País València i Catalunya ens han mentit. Ens haguessim estalviat molts esforços i ara el català, gaudiria d’un prestigi internacional d’una nació sense estat. Cal dir-ho alt i ben fort. És aquest l’ADN d’un partit que intenta salvar un regne que va a la deriva.

És clar que és important haver guanyat aquesta batalla, però no de la forma que s’ha fet, ja que significa un menyspreu per tots el companys i companyes que hem lluitat per assolir-ho, ja que era possible i aquests Estat espanyol al que estem lligats a la força, ens ha barrat el pas per fer-ho. Segur que ens haguessim estalviat molts esforços, i ara el català, gaudiria d’un prestigi internacional d’una nació sense estat. Així com també a casa nostra

Pel que fa l’ús del català a les institucions del regne d’Espanya, en concret al Senat i Congrés espanyol entrariem en contenciós, ja que hi ha una part dels catalans que ho veuriem amb bons ulls i altres que no. Seria un debat obert i difícil de tancar. Ara bé, si tenim en compte la tradició de l’independentisme combatiu dels anys 80, hi havia un ampli consens que a Madrid no s’havia de parlar en català, ja que si es feia l’estat espanyol reconeixeria el català com a una llengua espanyola i això no és podia permetre. Estaria bé, que la CUP i les organitzacions de l’Esquerra Independentista tanquessin aquest debat per deixar les coses clares.

Tot i així, Òmnium Cultural ha recordat la descriminació que pateix el català als Països Catalans. Tenint en compte aquest apunt d’Òmnium, s’ha visualitzat de nou que el règim del 78 està a la corda fluixa i amb aquesta aritmètica electoral sorgida de les eleccions del passat 23 de juliol encara més, ja que podria trencar-se en qualsevol moment. Més enllà dels pactes, allò que pot accelerar el trencament és la força de la gent. «Tot comença al carrer i acaba al carrer»