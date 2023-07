Eleccions 2023

Suport a la Plataforma NO MAT Selva fins a la derogació del ramal MAT

La CUP es va trobar a Can Moragues (Riudarenes) amb la Plataforma NO a la Mat en el marc de les reunions que aquesta Plataforma ciutadana està fent amb els diferents candidats gironins que concorren a la contesa electoral d’aquest diumenge 23 de Juliol.

A la reunió hi van assistir Ivette Casadevall, regidora de la CUP a Santa Coloma de Farners, Sylvia Barragan, regidora sortint, i Joan Massachs, membre de la Territorial així com elscandidats Non Casadevall i Montserrat Vinyets, que formen part de la llista que encapçala Mireia Vehí a comarques nord-orientals.

Xavier Amat i Imma Busquets, per part de la Plataforma NO A LA MAT Selva, i Montserrat Vinyets, per part de la CUP, van coincidir que, tot i ser un projecte de ramal innecessari i fora de qualsevol sentit comú, l’Administració l’hauria d’haver descartat ja des del seu inici. Ha estat l'organització popular sostinguda durant 25 anys la que n’ha parat la seva construcció. Xavier Amat va exposar la voluntat de la Plataforma d’aconseguir que tots els candidats per comarques Gironines al Congrés es comprometessin en treballar per fer complir l’acord per aturar projecte que avui existeix amb el Govern Central. Vinyets, per la seva part, va traslladar el compromís explícit, i sense fissures, de la seva formació per vetllar de forma prioritària

perquè l’acord polític es compleixi i “quedi publicat també en els diaris oficials perquè quedi

revestit de la necessària força jurídica”.