LLUITA INSTITUCIONAL

Robert Sabater visita la zona afectada per la possible celebració de la Ryder CUP2031 a Caldes de Malavella

El candidat de la CUP-PR per Girona Robert Sabater es va trobar amb el regidor de SOM Caldes a la zona afectada per la possible celebració de la Ryder CUP 2031. Van compartir la situació actual del poble i amb especial atenció a la possible celebració d’aquesta competició al municipi. La Ryder Cup és una gran competició esportiva de golf que se celebra cada dos anys entre els millors golfistes dels Estats Units i Europa. Mou milers de persones i requereix una gran inversió econòmica. El PGA Golf de Catalunya de Caldes de Malavella, actualment Camiral Golf & Wellness, ha mostrat la seva predisposició per tal que aquest esdeveniment esportiu es faci en les seves instal·lacions l’any 2031.

Les característiques de les instal·lacions actuals del golf no permeten la celebració d’aquest esdeveniment i és per això que es preveu una ampliació cap a l’est, a l’altre costat de la A-2, afectant més de 100 ha de bosc i camps de conreu classificades en aquests moments com a Zona agro-forestal d’interès ecològic pel POUM de Caldes de Malavella i Sòl d’interès agrari i paisatgístic pel Pla Territorial de les Comarques Gironines. Això comporta la nova urbanització de tot aquest espai rústic, la construcció d’accessos i serveis, desforestació, eliminació de camps de conreu. En definitiva: la construcció d’un nou gran camp de golf. La Ryder Cup, una entitat privada, farà ús d’aquestes instal·lacions de manera gratuïta durant unes setmanes i amb una promoció pagada amb diners públics. Un cop marxin, la societat propietària del Golf de Caldes iniciarà la construcció d’una gran urbanització de luxe al voltant dels camps de golf aprofitant aquesta promoció pagada entre tots.



De moment el govern de l’Estat espanyol ja ha declarat l’esdeveniment com a Acte d’Especial Interès Públic per tal de justificar les partides pressupostàries destinades, però també pensant en la requalificació dels terrenys saltant-se el POUM de Caldes de Malavella i el Pla Territorial de les Comarques Gironines amb la redacció d’un Pla de Desenvolupament Urbanístic (PDU) en el qual ja s’està començant a treballar. Segons les últimes informacions, començaran a tramitar oficialment el PDU després de les eleccions municipals. La Diputació de Girona ja ha destinat una partida de 4 milions d’euros per a la promoció d’aquest esdeveniment. En la darrera negociació dels pressupostos del “Estado Espanyol” el PDCAT va presentar una esmena per tal que es reservés una dotació pressupostària per a aquest esdeveniment, que finalment serà de 4 milions d’euros.

El candidat al Congrés per la CUP-PR, Robert Sabater, va declarar que: “En el context de crisi climàtica i especialment en la situació de sequera actual és un despropòsit a nivell ambiental, social i també econòmic tirar endavant aquest macroesdeveniment especulatiu”. Va criticar també l’opacitat amb què s’està duent a terme aquest projecte i la insistència de l’Estat espanyol en defensar projectes especulatius que destrueixen el territori. Al mateix temps va asseverar que els recursos hídrics de què disposa actualment el municipi caldria assegurar-los per al manteniment del sector agrícola.

Com a CUP a comarques gironines s’ha expressat abastament l’oposició a aquest macroesdeveniment especulatiu tant a la Diputació de Girona com al Consell Comarcal de la Selva on precisament aquest mes de març s’hi va presentar una moció contra la Ryder CUP 2031. Com a CUP sempre hem defensat que cal de forma urgent optar per un canvi de model que posi fre al desenvolupament de qualsevol projecte que comporti un consum desmesurat d’aigua així com la requalificació de grans espais agrícoles i forestals en urbanitzables.