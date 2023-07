Eleccions 2023

Albert Botran: "El millor antídot contra el feixisme és l'independentisme"

Dimecres passat, en roda de premsa organitzada per la ACN, el candidat de la CUP va manifestar que "no farà costat a cap candidat que no es comprometi amb l'autodeterminació de Catalunya", i va instar l'independentisme a fer valer al màxim la força que obtingui en les eleccions".