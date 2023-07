STOPAGROPARC

Concert reivindicatiu i solidari d'en Cesk Freixas en defensa de la terra a Gelida

Dissabte 1 de juliol a la tarda, el parc de les escoles velles de Gelida es tenyia de reivindicacions, escenari, taules, cadires i un públic entregat a la causa i al cantautor.

El cantautor penedesenc col·labora amb la causa Stopagroparc en defensa de la terra i la pagesia, que lluita davant la pressió del Grup Ametller Origen.

Cesk Freixas va obrir el recital cantant algunes de les seves cançons més conegudes que van fer vibrar al públic assistent. El punt àlgid del concert va arribar quan l’artista va adaptar per a les assistents una famosa cançó a la causa Stopagroparc. També va cantar cançons de Raimon i Víctor Jara.

aVaren ser v`ries les referències que va fer el protagonista de la tarda amb relació als intents del Grup Ametller per dissuadir-lo per no fer aquest concert. Un Cesk entregat a la causa i en la defensa del territori i del seu Penedès.

Posteriorment, va actuar la jove cantautora gelidenca, Ariadnda BiV, que va regalar les seves cançons acompanyades del teclat al nombrós públic.

Per últim, el dj MARCOMX, va amenitzar la festa amb bona música que va fer ballar a petits i grans.

Dissabte, Gelida va viure una jornada lúdica-reivindicativa excel·lent que demostra que la ciutadania segueix lluitant contra un projecte fet a les esquenes de la gent.