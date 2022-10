en defensa del territori

Centenars de persones es mobilitzen a Gelida en contra de la implantació de l'Agroparc

Important mobilització de veïns i veïnes de Gelida, de Sant Llorenç d'Hortons i d'altres pobles a la caminada organitzada per StopAgroparc en contra de la implantació de l'Agroparc.

Unes 200 persones han participat a la caminada i al posterior vermut realitzat en els jardins de la zona industrial de la Gelidense. La caminada ha seguit un recorregut d'uns 7 quilòmetres, en els que s'han explicat sobre el terreny els diferents impactes que tindria l'agroindústria.

La primera etapa s'ha realitzat per la carretera BV-2249, des de la font del Claro fins l'entrada de Can Juncoses. Aquesta carretera local seria la via d'accés a l'agroindústria Ametller. En aquest tram s'ha mostrat el lloc on es pretén edificar un museu i el carril lateral que es vol afegir a la carretera actual.

A continuació el grup de caminaires ha entrat al paratge natural de Can Juncoses, on en una superfície de 20 ha es pretén construir una nova zona industrial de 90.000 m2 de sostre. Tot seguit s'han recorregut els camins fins la masia de la Talaia, mostrant els espais que es volen ocupar amb hivernacles altament tecnificats, biofactoria i granges. El recorregut, que ha durat unes 3 hores, només ha arribat a mostrar la part sud de la zona que l'Agroparc pretén ocupar, per sota la via de tren d'alta velocitat.

El recorregut ha finalitzat a la Gelidense, una antiga zona industrial de Gelida. En els seus jardins s'han pogut tastar vins i caves de la zona, i adherir-se al manifest per aturar l'Agroparc.

L' ambient ha estat molt participatiu i festiu, alhora que s'ha viscut amb indignació la realitat del què es vol construir

En aquest enllaç de wikiloc podeu seguir la ruta, veure fotografies i llegir les explicacions que s'han realitzat dels diferents punts d'interès (noves rotondes, seu Ametller, entrada zona logística, entrada zona producció, hivernaces, biofactoria, etc.)