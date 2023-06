Vaga i manifestació a tres de les principals multinacionals del sector TIC a l’estat espanyol

La CGT convoca vaga a les consultores tecnològiques, amb presència al 22@ i diversos centres de treball a Catalunya on donen feina a prop de 2000 persones. El total de persones convocades a tot l’estat

Com a conseqüència de la inflació més gran en 30 anys, la pràctica totalitat de les persones treballadores d'aquestes empreses han perdut un 15,1% de capacitat adquisitiva des del 2020. Això equival a 55 dies de salari anuals. A això cal sumar els 300€ mensuals d'increment a la hipoteca mitjana o els disparats preus de lloguer. La signatura del conveni TIC per CCOO i UGT, amb increments molt per sota de la inflació, i sent en la immensa majoria dels casos absorbits en nòmina, són valorats com a irrellevants per les plantilles.

A causa del bloqueig d'aquestes consultores per negociar increments salarials, des de les seccions de la CGT es van activar mecanismes de consulta a les diferents empreses. Més del 65% de les persones van acordar fer una crida a la convocatòria de vaga davant del bloqueig empresarial. Seccions dels sindicats CSI, Intersindical i ELA s'hi han sumat a la vaga, CCOO la troba legítima i necessària, mentre que els sindicats UGT i RSTIC es neguen a fer una crida per secundar-la. Les consultores informàtiques donen servei tecnològic a les principals empreses logístiques, administracions públiques, sector financer, transport i un llarg etcètera de grans empreses. La coincidència en un mateix dia de vaga posarà al límit les possibles afectacions als principals sectors productius del país.