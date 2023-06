Municipals 23

SOM Poble - CUP Celrà guanya les eleccions i manté la majoria absoluta

Els resultats de les eleccions municipals celebrades el 28 de maig a Celrà mostren una victòria rotunda de la Candidatura Som Poble - CUP Celrà, que ha obtingut un total de 1010 vots mantenint la majoria absoluta per tercer mandat consecutiu. Percentualment, la CUP ha assolit el 49,50% dels vots.

Aquest bon resultat s'ha donat en unes eleccions marcades per la baixada en la participació que s'ha reduit en un 14,63%.

El grup municipal de la candidatura Som Poble - CUP Celrà sorgirà de la constitució del nou ajuntament i estarà format per David Planas, Pitu Bartis, Rut Quintana, Montse Carré, Dani Jiménez, Pere Martín, i Íria Masó. El nou equip continuarà treballant amb rigor, honestedat i transparència, com sempre amb un peu dins la institució i un altre al carrer, aprofundint en les polítiques practicades els darrers anys, que han estat àmpliament avalades per la ciutadania, duent a terme els molts projectes ja engegats durant el present mandat i encarant nous reptes per continuar fent de Celrà un poble obert, acollidor i referent en molts àmbits.

La resta de formacions polítiques s'han repartit els vots i les regidories de la següent manera:

Junts per Celrà - 499 vots amb un percentatge de vot del 24,26% i 3 regidories.

Fem Celrà - 308 vots amb un percentatge de vot del 15,09% i 2 regidories.

PSC - 184 vots amb un percentatge de vot del 9,01% i 1 regidoria.