Ensenyament

SEPC considera que el canvi de conseller d’educació és només "un intent del govern per rentar-se la cara"

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) considera que el canvi del conseller d’educació Josep Cambray "no suposarà cap canvi real, només un intent del govern per rentar-se la cara i de la nova consellera, "no n'esperem res d'Anna Simó, tenim clar que l'educació que volem només la podrem construir nosaltres portant les aules als carrers i els carrers a les aules".

Pel que fa al conseller Josep Cambray, el consideren com el protagonista d'un dels majors embats contra l'escola pública catalana dels darrers anys. "No només deixa un llegat d'agreujament de la segregació i l'abandonament escolar, sinó que no ha mostrat cap voluntat de frenar les ofensives contra la nostra llengua a les aules del Principat. Davant la sentència del TSJC que imposava el 25% de castellà a l'educació, el conseller només va respondre amb mesures ineficaces que quedaven sense efectes en els casos que tenien alguna resolució judicial prèvia".

També manifesta el SEPC que "El seu mandat s'ha caracteritzat per l'impuls d'un seguit de mesures que s'han gestat d'esquena a la comunitat educativa, de manera opaca i sense cap mena de voluntat de sentir la veu dels qui les hauran d'aplicar i viure a les aules de les nostres escoles. I mentre aquestes s'impulsaven, s'ignoraven problemàtiques tan cabdals com pot ser la urgència d'una educació sexual i afectiva amb perspectiva de gènere, tal com ens demostren els darrers casos més mediàtics d'assetjament a les aules"