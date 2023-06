La gran posada al dia (“The Big Catch-Up”)



“This year, during World Immunization Week 2023, WHO, along with its global partners, is launching a “The Big Catch-Up” campaign”

(Enguany, durant la Setmana Mundial de la Immunització 2023, l'OMS, juntament amb els seus socis mundials, està llançant una campanya: "The Big Catch-Up")

Cada vegada més a través d’un filantropisme pretesament dedicat a resoldre «problemes de futur del món», utilitzant la imatge de les criatures, està intervenint intensivament no sols en àrees que potencien la capacitat de negoci de les oligarquies mundials, sinó que també altera les normes reguladores de les conductes, salut i llibertats de la població arreu del món. Cal saber la naturalesa de la conducta de qui està al davant d’aquestes intencions i denunciar els seus propòsits que signifiquen canvis estructurals en moltes esferes de la societat i que la convertiran en espais més difícils de viure i de viure amb llibertats.

Michael Nevradakis (1) En una informació publicada el 4 maig de 2023 en https://childrenshealthdefense.org realitza un recorregut pels laberints de la Fundació Clinton i de la seva vicepresidenta Chelsea Clinton (Filla de la promotora de guerres de devastació Hilary Clinton) -a través de la Iniciativa d'Accés a la Salut de Clinton (CHAI)- juntament amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), UNICEF i la Fundació Bill & Melinda Gates han llançat una iniciativa anomenada “The Big Catch-up” (La gran posada al dia). Advertint que el món està menys preparat per a la pròxima pandèmia del que estava abans de la COVID-19.

Chelsea Clinton, va presentar la iniciativa en la conferència Brainstorm Health de Fortune en Marina del Rei, Califòrnia. (2) Durant la seva presentació va qualificar de "desafortunat" l'augment de la "renuència a les vacunes" i el creixent rebuig a aquestes.

Seth Berkley, CEO de Gavi, que anteriorment va estar afiliat als CDC i la Fundació Rockefeller, també va intervenir en la mateixa presentació, elogiant els esforços per a abordar la "desinformació" en Internet i defensant la decisió de l'OMS d'estendre l'emergència de salut internacional.

En l'esdeveniment va participar també Chris Elias, president de desenvolupament global de la Fundació Gates, el qual havia participat al març de 2021 en una simulació d'una epidèmia global de verola del simi en les jornades de la Iniciativa d'Amenaces Nuclears (NTI) en la Conferència de Seguretat de Munic. (3) (El NTI, s'autodefineix com una organització sense fins de lucre amb seu a Washington, finançada per Open Philanthropy Project i la Fundació Bill i Melinda Gates)

L'informe inclou un pràctic «escenari d'exercici fictici» sobre la pandèmia de la verola del simi que hauria de començar el 15 de maig de 2022, que va resultar ser el mes que la OMS va declarar una epidèmia global de verola del simi. Un informe separat de 36 pàgines produït al final de la simulació va recomanar establir un “Mecanisme d'avaluació conjunta que operaria entre els mecanismes existents, incloses les capacitats de l'Organització Mundial de la Salut i el Mecanisme del Secretari General de les Nacions Unides”. (4)

Altres participants en la simulació van ser Margaret Hamburg, ex comissionada de la FDA en la Junta Directiva de Gavi, i George Fu Gao, ex director general del Centre per al Control i la Prevenció de Malalties de la Xina, qui és membre de l'OMS.

Quatre pàgines de l'informe anual de Iniciativa d'Accés a la Salut de Clinton (CHAI) de 2021 estan dedicades exclusivament a les vacunes. (5)

El 21 d'abril de 2021, en una conferència sobre vacunes organitzada per Voices for Vaccines, (6) Chelsea Clinton es va referir a una anomenada “dotzena de desinformadors” que difonen informació segons ella “errònia” sobre les vacunes, denunciant expressament a Robert F. Kennedy Jr, president de Children's Health Defense. (7)

Chelsea Clinton, va participar també en la V Conferència Internacional del Vaticà (8) del 6 al 8 de maig de 2021. En el segon dia de la conferència sobre la relació de la ment, el cos i l'ànima per a la promoció de la salut, Chelsea Clinton va demanar una regulació mundial en les xarxes socials del “contingut anti-vacunes” contra el COVID-19: “Personalment, crec fermament que ha d'haver-hi una regulació global més intensiva, intencional i coordinada del contingut en les plataformes de xarxes socials… Sabem que sovint el contingut anti-vacunes que es crea als Estats Units, floreix a tot el món, a través de les rutes de WhatsApp, Facebook, Instagram. I sabem que, perquè ho he intentat, apel·lar al lideratge d'aquestes empreses perquè facin el correcte no ha funcionat, per la qual cosa necessitem una regulació mundial”. (9)

Fundació Clinton (10) creada pel seu pare, que finança projectes de salut pública en el món entre ells la iniciativa d'accés a la salut de Clinton (CHAI) (11)

Diverses fonts documentades acusen la Fundació Clinton, com un mecanisme mitjançant el qual els donants, nacionals i estrangers, van rebre favors del Departament d'Estat durant el període en què Hillary va ser Secretària, entre 2009 i 2013. (12)

Encara que, segons publicava el New York Times, el 7 de febrer de 2017 la fundació Clinton enfronta una caiguda en la recaptació de fons. “El gran problema al qual s'enfrontaran és fins a quin grau poden recaptar fons ara que sembla que la família Clinton ja no ocupa cap lloc de lideratge nacional”, va manifestar Leslie Lenkowsky, experta en filantropia de la Universitat d'Indiana. CHAI ha estat acusada d'usar la influència del clan Clinton per a pressionar als governs a comprometre's amb unes certes pràctiques (13)

En fi, una aparent defensora dels pobres, nens i desvalguts del món, seguint els passos del seu pare i de la seva mare, no pretén matar nens amb bombes sinó amb experiments biotecnològics.

COMENCEM AMB EL PARE

William Jefferson Clinton (Bill Clinton) President dels Estats Units de 1993 a 2001, inventor de l'anomenada “Doctrina Clinton” que es va aplicar a partir de la intervenció “humanitària” bombardejant Somàlia en 1993.

Tal doctrina, anomenada de les “Guerres Humanitàries”, va ser descrita com el DRET, dels Estats Units d'intervenir militarment en altres estats amb la finalitat d'acabar amb suposats delictes de lesa humanitat segons el criteri unilateral dels governants de la Casa Blanca. D'aquesta manera els Estats Units s'atorgaven el paper de “policia mundial” obtenint el legítim ús de la força, tal com l'Assessor de Seguretat Nacional de Clinton, Anthony Lake, va definir el nucli central de la política “humanitària” de l'administració, durant una declaració en 1993 en la Universitat John Hopkins a Washington. Lake va manifestar que les “intervencions humanitàries” haurien de comptar amb el suport de diferents ONGs, altres països desenvolupats i organismes internacionals com l'OTAN. (14)

El 26 de juny de 1.993, Clinton va ordenar bombardejar Bagdad amb el subterfugi de l'existència d'un complot de l'Iraq, mai provat, per a atemptar contra l'ex-President George Bush.

Els seus bombardejos de 1998 de l'Afganistan i del Sudan es van avançar i van servir de referència per a les posteriors destruccions i assassinats en massa realitzats pel president Bush. Es desconeix la quantitat de persones mortes a l'Afganistan, i la fàbrica farmacèutica Al-Shifa destruïda al Sudan el 20 d'agost de 1998 era la major font de medicaments en aquest país. La seva destrucció va deixar al país sense subministraments de cloroquina, el tractament estàndard per a la malària, al mateix temps que el govern britànic, d'acord amb Clinton, va rebutjar les sol·licituds de "reproveïment de cloroquina com a ajuda d'emergència fins que els sudanesos puguin reconstruir la seva producció farmacèutica" (15)

Arlen Specter, membre del Comitè de Defensa del Senat es va manifestar preocupat per la possibilitat que els atacs ocorreguessin tres dies després que Clinton va admetre tenir una relació “impròpia'' amb Monica Lewinsky. (16)

El 24 de març de 1999, de manera unilateral, Clinton va ordenar a l'OTAN l'atac contra la República Federal de Iugoslàvia. Durant 78 dies es van disparar 2.300 míssils contra 990 objectius, en la seva immensa majoria civils, biblioteques, teatres, granges, empreses, escoles, hospitals, emissores... (33 hospitals i 344 escoles, així com 144 grans plantes industrials i una gran planta petroquímica). (17)

I va deixar caure més de 14.000 bombes sobre territori iugoslau els projectils de les quals contenien urani empobrit i plutoni, elements que han provocat que Sèrbia s'hagi convertit en el país amb més morts a causa del càncer en tota Europa. Segons dades de l'Institut de la Salut Pública, fins a 2012 a Sèrbia es va incrementar en 80% el nombre de pacients amb limfomes i leucèmies. El major nombre de casos es va registrar en 2006, quan va finalitzar l'anomenat període latent, el temps entre l'exposició a la radiació i l'aparició de tumors. (18)

Els agents d'intel·ligència estatunidenques han admès que van entrenar l'Exèrcit d'Alliberament de Kosovo. Els oficials de l'Agència Central d'Intel·ligència van ser monitors i finançadors del ELK. (19)

Però el major dels crims de guerra de Bill Clinton va ser la seva política de sancions contra l'Iraq, complementada per atacs regulars de bombardeig sobre la població civil. L'UNICEF va informar que en 1999 hi havia més d'1 milió de nens iraquians de menys de 5 anys sofrint desnutrició crònica i que entre 4.000 i 5.000 nens morien mensualment, molt mes allà dels índexs normals de mortalitat, a causa d'una combinació de bombardejos, desnutrició i malaltia.

John & Karl Mueller afirmen que les “sancions de destrucció en massa” de Clinton han causat la mort de més gent a l'Iraq que les que han estat assassinades per les “armes de destrucció en massa” (20)

SEGUIM AMB LA MARE

Hilary Clinton, Secretària d'Estat de 2009 a 2013. Com a responsable de la política exterior estatunidenca Hilary va executar la major venda d'armes de la història del seu país, amb un rècord de 66.300 milions de dòlars en 2011, més de tres quarts del mercat mundial d'armament. Els grans contractes els va tancar amb els actors de primer ordre en les guerres de l'Iraq, Síria o Iemen. (21)

El major receptor va ser l'Aràbia Saudita, amb una venda de 30.000 milions de dòlars en uns moments en què estava bombardejant l'Iraq, Síria i Iemen. En un cable difós per Wikileaks datat en 2009, (22) Hilary Clinton es referia a l'Aràbia Saudita com “la font més significativa de finançament als grups terroristes sunnites a tot el món”, però va justificar la venda de les armes dient que seria bo per a la seguretat mundial.

Com a senadora Hillary Clinton va votar a favor de la resolució que va permetre la invasió de l'Iraq impulsada per George W. Bush, (23)

El 2011 va impulsar amb entusiasme la invasió de Líbia i el lliurament d'armes als mercenaris pro occidentals libis. La intervenció no va acabar fins que es va produir l'assassinat extrajudicial de Gadafi. Els Estats Units i França van reivindicar el seu rol en el bombardeig contra el comboi en el qual viatjava Gadafi. Un dron estatunidenc tripulat des de Las Vegas i dos jets francesos van atacar els vehicles. (24)

En un descans d'una entrevista davant les càmeres de televisió Hillary Clinton va voler celebrar amb un ampli somriure l'assassinat del cap d’Estat libi:

“Hillary Clinton had a good ole time on Thursday finding out that Libyan dictator Col. Moammar Gaddafi died. In the second of two videos showing her reaction to different stages of reports, in this case the confirmation of Gaddafi's death, Clinton proclaims "We came, we saw, he died. For those who have not recently brushed up on theirr Roman history, that is a reference to Julius Caesar's famous line "veni, vidi, vici," which means "I came, I saw, I conquered". In a rare moment where the public can see the Secretary of State removed from her official, serious persona, Clinton then laughs heartily. Coincidentally, she had been sitting for a series of interviews on this momentous day in Libyan history, and this was the second time a camera captured her reaction to news of Gaddafi's fate. The first time around, when unconfirmed reports first came in, Clinton said "wow," but then immediately cautioned everyone that they were unconfirmed”. Here's the video: https://youtu.be/Fgcd1ghag5Y (25)

(Traducció) “Hillary Clinton va passar una bona estona el dijous en assabentar-se que el dictador libi, el coronel Moammar Gaddafi, va morir. En el segon de dos vídeos que mostren la seva reacció a les diferents etapes dels informes, en aquest cas la confirmació de la mort de Gaddafi, Clinton proclama "Vam venir, vam veure, ell va morir". Per a aquells que no han repassat recentment la seva història romana, aquesta és una referència a la famosa frase de Juli Cèsar "veni, vidi, vici", que significa "Vaig venir, vaig veure, vaig vèncer". En un moment en el qual el públic pot veure a la Secretària d'Estat apartada de la seva personalitat oficial i seriosa, Clinton riu amb ganes. Això coincidia, mentre estava asseguda per a una sèrie d'entrevistes en aquest dia transcendental en la història de Líbia, i aquesta va ser la segona vegada que una cambra va capturar la seva reacció davant la notícia del destí de Gaddafi. La primera vegada, quan van arribar per primera vegada els informes no confirmats, Clinton va dir "wow", però immediatament va advertir a tots que no estaven confirmats”. Vídeo: https://youtu.be/fgcd1ghag5y

A Amèrica Llatina la seva posició més gràfica va ser la que va adoptar davant el cop d'estat a Hondures i l'expulsió del president Manuel Zelaya del seu propi país: Hilary Clinton va evitar dir cop d'estat a l’actuació sediciosa (26) i va apostar per impulsar noves eleccions en comptes de donar suport al retorn a Hondures del president enderrocat. Així ho ha reconegut ella mateixa en el seu llibre Hard Choices (27) i en diverses entrevistes. (28)

Que Hillary Clinton ha estat una candidata de Wall Street no ho dubta ningú, i els seus propis simpatitzants ho reconeixen. No en va, tres de les cinc entitats individuals que més donacions han aportat a Clinton han estat bancs de Wall Street. I no qualsevol banc: Goldman Sachs, Citibank i JP Morgan. (29) Wall Street no sols li ha lliurat donacions, sinó que paga els seus discursos, amb una mitjana de 225.000 dòlars per conferència. (30)

Almenys 60 companyies per les quals va fer lobby la Secretaria d'Estat amb Hilary Clinton al capdavant van lliurar més de 26 milions de dòlars a la Fundació Clinton a canvi de conferències de Bill o Hillary. (31) Gairebé la meitat dels diners recaptats en la campanya d'Hillary procedeix de 158 famílies, una concentració sense precedents.

La venda d'armes, la política terrorista a nivell mundial de la ex Secretària d'Estat amb Obama afavorint els interessos de les grans corporacions i el complex militar-industrial, va representar una font important d'ingressos per a la Fundació Clinton que ha rebut donacions tant de l'Aràbia Saudita –entre 10 i 25 milions de dòlars– com d'Unió dels Emirats Àrabs o Qatar, tots ells involucrats en la guerra de Síria a favor dels grups terroristes pro-occidentals. Part d'aquestes quantitats van ser enviades l'any 2014, quan els Estats Units va entrar ja de manera directa a Síria.

Va recaptar fins a l'any 2015, 492 milions de dòlars. Figuren entre els seus donants més esplèndids Aràbia Saudita, Estat d'Israel, Kuwait, Qatar, Brunei, Oman, Itàlia i Noruega. Sense oblidar a la loteria nacional holandesa. I Blackwater, l'agència de seguretat privada amb el seu exèrcit de mercenaris contractada per Hilary Clinton. “La qual cosa demostra que potser alguns donants no pensaven tant a fer caritat com a fer mèrits, quan Hillary Clinton mantenia encara les seves aspiracions presidencials intactes”. (32)

CUIDANT DE LA SALUT MUNDIAL?

Tornant al principi, al “The Big Catch-up” (La gran posada al dia), no queda un altre remei que qüestionar la intencionalitat de les suposades accions “humanitàries” de la Fundació Clinton, al costat dels altres braços laics de l'Imperialisme S.A., com la Fundació Gates o la Rockefeller, els tentacles de la qual, com caps de l'Hidra de Lerna de la mitologia grega, penetren i corroeixen diverses instàncies internacionals, amb preferència l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Així no és d'estranyar l'ofensiva per a implementar el nou Reglament Sanitari Internacional que el seu redactat previst pretén imposar ordres executives a tot el món. Són l’altra cara de la mateixa moneda, però amb les mateixes pretensions, de les “guerres o intervencions humanitàries” derivades de la Doctrina Clinton ressenyada anteriorment.

Josep Cónsola

Juny de 2023

