La CUP Vic presenta al·legacions al pla d'emergència per sequera

La darrera setmana la CUP Vic ha presentat al·legacions a tres plans i projectes que l'Ajuntament de Vic va aprovar inicialment al ple del 17 d'abril (actualment en exposició pública), amb l'objectiu que les diverses mancances detectades que les regidores de Capgirem Vic-CUP van exposar al Ple en qüestió puguin resoldre's de cara a les respectives aprovacions definitives.

Pel que fa al Pla d'emergència en situacions de sequera, les al·legacions se centren a demanar que el Pla, elaborat per Aigües Vic i l'Ajuntament, reculli els diversos recursos hídrics alternatius a l'ús de l'aigua de la xarxa d'aigua potable, com les aigües freàtiques, regenerades de depuradora i emmagatzemades de pluja; així com exposi amb quins es té previst comptar a curt i mig termini d'acord amb les actuacions que el Pla d'Acció Ambiental vigent preveu que es facin. Així mateix, també es demana que el Pla es mulli sobre l'ús d'aigua que es pot fer en els anomenats refugis climàtics i als jocs d'aigua a què es relega els Casals d'Estiu municipals per la negativa a anar a la piscina.

En relació a la rambla dels Montcada (el Portalet), es tornen a presentar pràcticament les mateixes al·legacions que es van presentar mesos enrere, quan l'Ajuntament havia aprovat inicialment un altre projecte de reurbanització que, ara, ha hagut de redactar-se de nou. Les demandes de la CUP es resumeixen en comptar amb més arbrat, verd i ombra, especialment preveient les onades de calor cada cop més freqüents. A més, també demanem que el sistema de clavegueram, que s'ha de fer de nou a la rambla dels Montcada i de zero al carrer de les Adoberies, sigui separatiu; és a dir que separi l'aigua de la pluja de la residual, i d'aquesta manera quan plou no s'aboqui aigua en part residual directament al Mèder quan la claveguera arriba al màxim de la seva capacitat. L'episodi de pluja d'ahir, 6 de juny, en va ser un clar exemple. L'Ajuntament no hauria de deixar perdre oportunitats com la reurbanització de la rambla per posar remei a aquesta problemàtica.

Finalment, pel que fa a la plaça de Josep Maria Pericas, a l'Horta Vermella, les al·legacions se centren a demanar que el projecte reculli les propostes dels plans d'accessibilitat i del verd urbà que el propi Ajuntament té aprovats, però que sembla que després no aplica. Així, per exemple, es demana que no es talin 8 arbres de la plaça (precisament el Pla Director del Verd Urbà posa en valor la seva ombra, a més de ser considerada refugi climàtic) i que realment s'eliminin totes les barreres arquitectòniques d'aquest espai. En les al·legacions s'aposta per la continuïtat entre el passeig del carrer de Manuel Carrasco i Formiguera i la plaça i per això es demana, també, ocupar més espai de calçada i fer que sigui per als vianants.