Memòria i Lluita

Homenatge Nacional a Carles Castellanos i Llorenç

L'independentisme combatiu retrà homenatge Carles Castellanos, més de sis dècades de compromís militant independentista. Serà, l'1 de juliol a les 18h a Fabra i Coats (Sant Andreu del Palomar-Barcelona).

A la ressenya del llibre “Reviure els fets” de Carles Castellanos, David Puig i Xavier Ferré apuntaven que era imprescindible, l’estudi i la difusió del llibre, per què el seu ensenyament és la base de la nostra victòria, Tot dient, que en Carles és "un exemple de militant revolucionari, aquell que compagina la teoria amb la pràctica, el treball intel·lectual amb el treball manual, aquell que escolta als altres i sempre els tracta amb respecte".

A l'entorn aquest llibre, Antoni Infante en un article publicat en aquest mitjà titulat Carles Castellanos, una llavor de llibertat, fa un recorregut biogràfic d'en Carles, remarcant que "d’aquest trajectòria militant podríem extreure aquella conclusió, convertida en consigna durant els anys de l’independentisme de combat, com a vacuna i com a bandera de lluita: “On hi ha repressió hi ha resistència.” Però més aviat, i des de la situació actual d’hegemonia de l’independentisme, bé hauríem de dir els versos de Bertolt Brecht: “Hi ha homes que lluiten tota la vida: aquests són els imprescindibles.”

L’aprenentatge que després d'aquesta vida de compromís potser és intransferible, inenarrable en la seva totalitat. Però ha estat, entre altres tantes coses, llavor de llibertat (i d’anàlisi, de defensa de la llengua, d’amor a la terra, de respecte, de resolució, de resistència, de solidaritat internacional, de fermesa...)".

Des Llibertat.cat, també ens voldriem afegir a aquest homenatge no només per la seves col·laboracions i més enllà del seu compromís i generositat per la lluita per la Independència, per tenir molt molt clar que calen mitjans de comunicació com el nostre per difondre, debatre i mantenir viva la memòria històrica. I és com deia Manuel de Pedrolo, "Que no ens enterri, una història que no fem".