LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona posa fil a l’agulla per definir les propostes marc del futur govern de Girona

· Salellas: “Tenim un model de ciutat molt clar i ben treballat que ara volem aterrar en forma d’acció de govern”

Guanyem Girona ja treballa en com serà el futur govern gironí. Després de l’èxit a les passades eleccions municipals on Guanyem va sumar 8 regidors, els mateixos que el PSC, i dos més que Junts, que en va aconseguir 6, la formació municipalista reitera que està preparada per liderar el canvi a la plaça del Vi. Així, des de Guanyem han indicat que estan acabant de perfilar una proposta programàtica i organitzativa que serà la base per guiar aquesta nova etapa que engega la ciutat de Girona.

Així doncs, Guanyem ha exposat que d’una banda està treballant la definició de 30 propostes programàtiques que volen que siguin el pal de paller de l’acció de govern que s’engegui properament. “Tenim un model de ciutat molt clar i ben treballat que ara volem aterrar en forma d’acció de govern”, ha assegurat l’alcaldable Lluc Salellas.

Tot i que des de la formació municipalista encara no han volgut entrar en detalls, assenyalen que la proposta va en la línia del projecte de ciutat que han estat explicant: convertir Girona en una ciutat capdavantera en la lluita contra l’emergència climàtica, reduir les desigualtats entre persones i barris amb l’habitatge com a punta de llança i apostar per una transformació urbanística que adapti la ciutat als reptes presents i futurs. Finalment, i en clau de lideratge d’àrea urbana, Guanyem vol accelerar els terminis per disposar del nou parc hospitalari i el nou hospital Josep Trueta el més aviat possible.

D’altra banda, Guanyem també està perfilant com s’organitzarà el futur Ajuntament de Girona. En aquest sentit, des de la formació apunten que el consistori necessita “una actualització organitzativa” que permeti “treballar de manera més eficient des del primer dia i així oferir un millor servei a la ciutadania”.

Salellas s’ha mostrat confiat que les converses amb Junts per garantir la seva investidura fructificaran i que es podrà avançar en la concreció de la proposta que s’està esbossant des de Guanyem.