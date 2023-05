Municipals 23

Sumem CUP Banyoles presenta els principals eixos de la campanya electoral centrats en la sostenibilitat, l’habitatge, la cultura i la participació

Sumem CUP Banyoles va presentar ahir al vespre el vídeo de campanya electoral al local COCO de Banyoles. El número 5 de la llista electoral, Víctor Carreño va dirigir l’acte fent referència a l’origen de la formació política de Sumem CUP Banyoles fa 4 anys ressaltant que “ens tornem a presentar, des de la més absoluta resiliència i en aliança amb la CUP, amb tres dones encapçalant el projecte: la Jana la Sandra i la Zaida”.

Els diferents candidats de la llista van anar pujant a l’escenari per enumerar els punts claus de cada eix. Elisabet Punset, número 6 de la llista, va parlar d’una Banyoles més participativa i amb l’economia al servei de les persones. Primerament, va subratllar que cal reestructurar l'àrea de participació ciutadana, perquè respecti el principi de transversalitat i, per tant, estigui cohesionada amb totes les altres àrees d’un ajuntament. I també va afirmar que cal “apostar per la democràcia digital en línia, potenciant el web municipal amb aplicacions mòbils per facilitar la interacció amb els ciutadans”. Finalment, va proposar organitzar audiències públiques per passar comptes amb la ciutadania sobre la gestió de l’equip de govern. I pel que fa a l'economia, Punset va criticar el model actual de govern dient: “Prou de turisme esportiu, fast food i grans espais comercials. Cal valorar altres models d’ocupació, que generin riquesa al nostre municipi i que a més donin vida als nostres barris” i va destacar la necessitat de donar suport al comerç de proximitat i crear un viver municipal per a empreses de nova creació.

Andreu Badii, número 9 de la llista, va parlar d’una Banyoles més sostenible i compromesa i va començar afirmant la necessitat de construir carrils bici per connectar tota la ciutat, donar suport al projecte del Tren-Tram Girona - Olot i millorar l’eficiència de la recollida porta a porta. D’aquest darrer punt va afegir que “si la ciutadania sabés amb la implantació del porta a porta acabes pagant menys i ets més respectuós amb el medi ambient, probablement donarien suport a la seva implantació”. Pel que fa a urbanització, ha recalcat que s’han de gestionar més eficaçment els edificis públics per tal que siguin més sostenibles, com també crear una ordenança municipal per la instal·lació d’energies renovables.

Mireia Sala, número 8 de la llista de Sumem CUP Banyoles compartit amb Dialla Diarra, va repassar les propostes principals per una Banyoles més comunitària i justa. Pel que fa a seguretat va comentar que “no volem sentir-nos insegurs i vulnerables pels carrers de la nostra ciutat, per això hem de garantir un model de seguretat de proximitat, potenciant la mediació i actuant a l’arrel del conflicte. També va esmentar el tema de la salut proposant convertir la Clínica Salus “en una bona alternativa pública”. En acabar, fent referència a l’habitatge, va apuntar que cal perseguir l’especulació i regular les llicències de pisos turístics.

Va arribar el torn de l’educació i la cultura a càrrec de la número 1 de la llista, Jana Soteras. Per una banda, en l’àmbit de l’educació proposen impulsar el Consell d’Infants i Joves i la utilització de les escoles fora de l’horari lectiu, obrint-les al conjunt del municipi per tal que es pugui fer ús de patis, biblioteques, sales d’informàtica o sales d’actes. Tal com va dir Soteras, “volem elaborar un pla integral per avançar cap a la universalització i gratuïtat dels serveis d’educació i criança de la primera infància, és a dir les places destinades als infants de 0 a 3 anys”.

I pel que fa a la cultura, diu Soteras que proposen "ampliar el Pla de Cultura aprovat en l'últim ple d'aquesta legislatura, ja que pensem que en el document actual no es veuen reflectís tots els agents culturals de la ciutat". Va fer referència a crear una oficina dedicada a atendre a les necessitats de les entitats per simplificar i agilitzar els processos administratius i mantenir-les informades sobre els canvis normatius o administratius. Per acabar, va explicar que des de Sumem CUP Banyoles es vol recuperar el Monestir com a espai cultural i replantejar la Factoria d'Arts Escèniques com a centre cívic de les arts i la cultura popular. Abans que arribés el torn de Montse Guitart, va fer menció a la llengua dient que "ampliarem l'oferta lingüística en l'aprenentatge del català, oferint tots els nivells del sistema de certificats oficials, amb horaris més accessibles per a tothom".

La penúltima intervenció va ser a càrrec de Montse Guitart, número 11 de la llista, que va parlar sobre una Banyoles diversa, cohesionada i inclusiva. Des de Sumem CUP Banyoles tenen clar que cal actuar en els següents àmbits: gent gran, serveis socials, diversitat funcional i sempre des de l’autenticitat i el feminisme. Es va destacar de la seva intervenció la proposta de “crear la figura del defensor del poble que vetlli pels drets socials, legals i col·lectius”, com també apostar per la inclusió, l’accessibilitat i la visibilització de les persones amb diversitat funcional i amb trastorns mentals. I finalment, es va subratllar la necessitat de crear i consolidar una àrea d'igualtat i feminismes i crear una ciutat segura per tot el col·lectiu LGTBI+.

L’última intervenció va ser a càrrec de Non Casadevall, que enguany ha acabat la seva tasca com a regidor a l’Ajuntament de Banyoles durant últims 8 anys. Va fer un discurs sobre una Banyoles independentista assegurant que els ajuntaments són la institució més propera als ciutadans: “Per Sumem CUP Banyoles la feina del món local és indispensable per poder assolir l’autodeterminació del nostre poble”.

Podeu trobar tot el programa electoral en aquest enllaç i aquí podeu veure l’espot electoral.