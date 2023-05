Memòria històrica

Rutes de la llibertat a l’Auditori de Santa LLúcia de la Selva del Camp

Rutes de la llibertat segueix la línia de presentacions. Es tracta del darrer projecte de la Fundació Reeixida, que el mes d’abril de l’any passat va començar les presentacions al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, seguidament al Museu d’Història de Catalunya acompanyats dels ambaixadors nord-americans, britànics, francesos, polonesos i d’Israel; i tot seguitel recorregut durant la Via Pirinenca, i un històric acte a Sant Cebrià (Catalunya Nord), acompanyats pel president a l’exili Carles Puigdemont i per familiars de membres de la xarxa de resistència i evasió Louis Brun, i presents a Londres i presentats pel periodista Chris Bambery, membre de l’Assistent de l’All Party Parliamentary Group on Catalonia del Parlament Britànic...

Aquest dijous 4 de maig es realitzarà a la Selva del Camp (Baix Camp) un acte emmarcat en les Rutes de la llibertat, amb la participació de la filla d’un dels tres primes independentistes que va entrar a la Catalunya ocupada per Franco, el juliol de 1939.

