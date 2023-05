Renovables, així no

Manifestació a Castelló per un món rural viu

La Unió Llauradora i Ramadera i les associacions Junts per la Terra de la Vall d’Alba, l’Associació Nostra Terra, no a la MAT, Per una ubicació racional de les renovables, El futur és avui i associacions de les Useres, Vilafamés i Cabanes convoquen una manifestació el pròxim dissabte, 20 de maig, a Castelló de la Plana per a mostrar el seu rebuig als projectes de plantes fotovoltaiques previstos en algunes comarques del nord i per a reclamar un món rural viu.

La manifestació partirà a les 11 del matí des de la plaça de la Independència i transcorrerà pels carrers de Saragossa, avinguda del Rei en Jaume, plaça Clavé, carrer de Sant Lluís i arribarà a la plaça Maria Agustina, davant la seu de la Subdelegació del Govern.

Els convocants rebutgen la instal·lació d’aquests grans projectes en termes municipals de la Plana Alta i l’Alcalatén perquè «provoquen un impacte irreparable a curt termini en el sector socioeconòmic i mediambiental». També asseguren que «es posa en perill una important superfície de terrenys agrícoles en plena producció, granges i altres moltes activitats com ara cellers, turisme rural, restauració, masos i el paisatge. La construcció de tots aquests projectes és una agressió sense precedents al territori, per a totes les persones que hi vivim», assenyalen les entitats convocants.

Entre els últims projectes anunciats i sotmesos a informació pública està la construcció d’una planta fotovoltaica i la seua estructura d’evacuació que afectarà els termes municipals de Cabanes, la Pobla Tornesa, Vilafamés, Vall d’Alba, Costur, l’Alcora, Onda i Castelló de la plana, amb una planta a Vilafamés-Cabanes de 555.548 panells solars.

També hi ha un altre projecte de construcció als termes municipals de les Useres, Vilafamés, Costur, l’Alcora, Onda i Betxí, amb una planta a les Useres de 303.520 panells solars. Tots aquests projectes, sumats als de la MAT, Magda i H2MED a les comarques del nord, «provocaran la desaparició d’una bona part de l’activitat agrícola i ramadera i altres activitats de les nostres zones d’interior», indiquen els convocants.

Aquestes entitats han apuntat que estan a favor de l’energia renovable per a frenar el canvi climàtic, però no d’aquesta manera, i es qüestionen el «colonialisme energètic» de les zones urbanes enfront de les de l’interior. «No es poden destrossar els projectes de vida de les persones de l’interior de Castelló perquè les zones més poblades tinguem llum: el model energètic ha de créixer primer des de les ciutats, potenciant l’autoconsum i aprofitant els polígons industrials, les àrees periurbanes degradades i edificis públics, en lloc de destrossar el territori rural com si fora un formatge gruyere», han afirmat les associacions convocants.

La Unió i les entitats demanen que els projectes d’energia fotovoltaica siguen reconsiderats i exigeixen un nou plantejament tant en la ubicació com en l’extensió en el nombre d’hectàrees, i que estiguen obligatòriament sotmeses a criteris tècnics que garantisquen i vetllen pel bé general i no per interessos econòmics particulars. «S’ha de realitzar una anàlisi ambiental i paisatgística conjunta de totes les centrals fotovoltaiques de tramitació autonòmica i també de la central fotovoltaica de tramitació estatal que es projecten al mateix entorn», conclouen