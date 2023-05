La xarxa europea FUEN tria Altafulla per acollir la trobada del grup de treball Non-Kin State, de nacions i minories sense estat

La xarxa europea FUEN ha triat Altafulla per acollir la trobada del grup de treball de nacions i minories sense estat que s'organitza anualment en alguna ciutat europea. La Unió Federal de les Comunitats Nacionals Europees (FUEN), el principal defensor de les minories nacionals i els grups lingüístics autòctons d'Europa, ha escollit aquesta població del Tarragonès a instàncies de Plataforma per la Llengua, que, arran d'aquesta tria, actuarà com a entitat amfitriona. La trobada se celebrarà entre el dijous 1 de juny i el divendres, dia 2, i serà a l'Altafulla Mar Hotel.

El grup de treball Non-Kin State de nacions i minories sense estat està integrat per 29 organitzacions de 15 estats diferents que comparteixen una característica: ser representants de minories nacionals, culturals, lingüístiques, ètniques i religioses que no tenen un estat propi ni un estat veí en què siguin el grup majoritari. El grup el presideix el vicepresident de FUEN, Bahne Bahnsen, antic líder de la Friisk Foriining, una associació de defensa de la cultura frisona a Frísia del Nord, a Alemanya. En el marc de la trobada, hi assistiran entitats representants dels macedoromanesos de Bulgària, Albània i Romania; dels ladins d'Itàlia; dels pomacs de Grècia; dels sòrabs i els frisons d'Alemanya; dels lesguians i els meskhetis de Rússia, o dels gitanos de Macedònia del Nord.

Tot i que la trobada d'Altafulla serà una trobada tancada, restringida als membres del grup de treball, també hi assistiran diversos experts en sociolingüística, catalans i estrangers, diverses autoritats i altres convidats especials. Les jornades tindran com a temàtiques principals l'oferta de serveis públics en llengües minoritzades i, per tant, la capacitació lingüística dels treballadors públics, i la presència d'aquestes llengües en les noves tecnologies.

Les taules de treball seran introduïdes per exposicions d'experts com Meritxell Llorente, cap de l'Àrea Funcional de Planificació Lingüística del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya; Àlex Hinojo, coordinador digital de l'Institut Ramon Llull; Marina Massaguer, sociolingüista i autora d'un estudi sobre l'ús del català en continguts de YouTube i Instagram per a joves; Montse Sendra, investigadora del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) i professora de la Universitat de Barcelona; Carlos Vieito, membre de la junta executiva de la gallega A Mesa Pola Normalización Lingüística, i Alma Hidalgo, creadora de vídeos a YouTube en asturià i membre de la junta de les joventuts Mocedá d'Iniciativa pol Asturianu. A més, per part de Plataforma per la Llengua hi intervindran Òscar-Adrià Ibàñez, responsable de les àrees d'internacional i drets lingüístics i administracions, i Maria de Lluc Muñoz, tècnica d'internacional. L'esdeveniment comptarà amb traducció simultània entre les llengües catalana, anglesa i alemanya per facilitar la comprensió i perquè el català pugui ser utilitzat amb normalitat.

El fet que la trobada es faci a Altafulla no només permetrà fer conèixer als representants de les altres minories la situació específica de la llengua catalana en l'àmbit de les noves tecnologies i els serveis públics, sinó fer un recorregut per Tarragona i Altafulla (acompanyats pel Centre d'Estudis d'Altafulla), reunir-se amb l'Associació Gitana de Tarragona i assistir a un assaig dels Castellers d'Altafulla.

Plataforma per la Llengua, membre associat de la FUEN des d'aquest octubre i membre de suport des del 2018

Plataforma per la Llengua és membre associat de la Unió Federal de les Comunitats Nacionals Europees (FUEN) des d'aquest octubre, després de ser-ne membre de suport des del 2018. Des d'aleshores, de fet, ja participava en el grup de treball d'educació i en el grup de treball Non-Kin State, de les nacions i les minories sense estat, dos dels cinc grups de treball estables de FUEN. L'entitat és l'única representant de la comunitat catalanoparlant i és present a tots els grups de treball en què pot participar. Els altres tres grups són per a les minories d'Alemanya, per a les minories eslaves i per a les minories o les comunitats turques.

La xarxa FUEN és la principal defensora de les minories nacionals i grups lingüístics autòctons d'Europa, i agrupa més de 100 organitzacions de 36 estats europeus. L'organització va néixer el 1949 a Versalles per donar un paper digne a les diferents nacions i minories després de la Segona Guerra Mundial, i darrerament ha coordinat iniciatives com el Minority Safepack, una iniciativa legislativa a escala europea per millorar la protecció de les llengües no oficials de la Unió Europea i els drets de les minories en general. Actualment, FUEN és la veu de les minories nacionals, les nacionalitats i els grups lingüístics autòctons a organitzacions internacionals com l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), o l'Organització de les Nacions Unides, en la qual té un estatus consultiu. A més, l'entitat té un estatus participatiu a la Unió Europea i al Consell d'Europa.