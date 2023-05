Cultura

La CUP vol obrir un gran debat al voltant del model cultural de la ciutat de Reus

La CUP de Reus aposta per un model cultural que apoderi les persones, les faci més crítiques i que generi cohesió comunitària. Així ho ha defensat Aleida López, número 4 a les llistes dels anticapitalistes pels comicis del pròxim 28 de maig, durant el vermut popular que es va celebrar aquest diumenge. Els cupaires critiquen que "els governs de tots colors d'aquesta ciutat no han potenciat aquestes virtuts, sinó que s’han basat en el consum de la cultura, en generar espectadors passius en lloc d'agents actius". Un model que, segons López, "fractura la societat" perquè no arriba a tothom i es “retroalimenta en allò de tota la vida".

És per això que la CUP de Reus proposa obrir un gran debat al voltant del model cultural que s'impulsa des de l'Ajuntament: "volem connectar tots els Reus diferents que conformen la ciutat". Els anticapitalistes defensen que el consistori ha de ser una eina que generi espais perquè sorgeixin noves iniciatives i projectes i fer-los enxarxar. Per això, insisteixen, aquest ha de posar tots els serveis i recursos a la seva disposició: referents que dinamitzin la cultura a cada barri, desburocratització per a l'ús de la via pública i ampliació d'horaris dels equipaments municipals, entre altres possibles iniciatives.

"La cultura ha d'anar més enllà del que es recull en un programa anual" ha denunciat López, tot insistint que "la cultura que defensem des de la CUP és la que fa la gent de la base com castellers o geganters, però també qui fa cant coral o de parella lingüística. És aquesta complexitat el que fa bategar Reus amb força i cal donar-li tot el poder i protagonisme per liderar el model cultural".

Videoclip de la cançó de campanya

Aquest cap de setmana, la CUP de Reus també ha estrenat el videoclip de la cançó de campanya ‘Un Reus per viure-hi bé’, una cançó escrita i produïda pel grup del Baix Camp, La Cosina. En aquest material audiovisual es poden veure diversos membres de la llista de l’organització en diferents espais de Reus que han estat camp de batalla de l’organització -com el Mercat del Carrilet o l’Oficina d’Habitatge o la plaça de la Dona Treballadora; elements claus de la ciutat com ara els Xiquets de Reus, la Víbria o el Drac o bé el recull d’algunes de les mobilitzacions històriques que ha impulsat la CUP i els diferents col·lectius de l’Esquerra independentista al llarg dels anys.

Podeu veure el videoclip aquí: https://www.youtube.com/watch?v=K5ll1vtLrng