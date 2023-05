Municipals 23

La CUP Vic explica les seves propostes en mobilitat en una ruta per la ciutat

El darrer dissabte, 20 de maig, la CUP Vic va organitzar una ruta per diversos indrets de la ciutat on es van assenyalar alguns dèficits representatius de l'urbanisme i l'organització de la mobilitat a Vic, on encara hi predomina el vehicle privat. Per la CUP Vic, cal aplicar un urbanisme feminista a les diverses polítiques per aconseguir una ciutat més habitable, on a banda de tenir en compte els usos productius de l'espai públic i de la mobilitat també s'hi tinguin en compte altres esferes com la dels treballs reproductius i de cures.

Per la CUP, cal revertir el paradigma de poder arribar en cotxe a tot arreu per, en canvi, aconseguir l'accessibilitat universal arreu sense necessitat, precisament, de comptar amb vehicle privat. En aquest sentit, cal posar el vianant al capdamunt de les prioritats, amb espais públics més amplis on moure's a peu però que també siguin per estar-s'hi; i desplegar una veritable xarxa ciclable per on puguin circular de forma fluïda i segura bicis i patinets, sense que hagin de compartir espai amb els vianants, sinó restant l'espai que calgui al cotxe. Cal voluntat per transformar la mobilitat i aplicar decididament els diversos plans que l'Ajuntament té aprovats (Estratègic de la Bicicleta, de Mobilitat Urbana Sostenible, d'Accessibilitat...) més que no unes suposades mesures "smart" que altres partits treuen en campanya electoral com si fossin la sopa d'all i que, a més, està demostrat que si s’apliquen per millorar la fluïdesa de la mobilitat en vehicle privat el que aconsegueixen és augmentar-la; just el contrari del que ens proposem. Per tant, en absolut s'ha de fer marxa enrere en les poques polítiques a favor de la mobilitat sostenible que s'han dut a terme els últims anys ni recuperar la idea d'un vial pel Puig dels Jueus: cal reduir l'ús del vehicle privat, no moure'l de lloc.

Així mateix, també es va posar l'accent en la necessitat de redissenyar de dalt a baix la xarxa de bus urbà de Vic, que estigui sota control municipal, amb més freqüències, recorreguts més àgils, servei els diumenges i vehicles nous. Una part de la ruta es va fer dins d'un bus urbà, que paradoxalment, malgrat que en el darrer Ple es va aprovar el lloguer de 3 vehicles en condicions, el vehicle que ahir donava servei era dels vells i contaminants pels quals s'han llogat els busos, que es pot comprovar que Sagalés no està fent funcionar en la seva totalitat. En un pla més general, és imprescindible que l'Ajuntament de Vic s'impliqui en l'aposta per una estratègia comarcal compartida de millora de la mobilitat sostenible, en la qual s'aposi per un transport públic en xarxa en la qual el bus interurbà complementi el tren, que ha de vertebrar la Plana de Vic.