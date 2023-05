Municipals 23

La CUP Tarragona proposa que Cal Pobre sigui un alberg municipal

La Candidatura d'Unitat Popular ha fet una roda de premsa aquest matí davant Cal Pobre, a la Part Alta de Tarragona. Un edifici que després de molts anys ple de vida a través de l'autogestió comunitària, està en mans de la Sareb.

L'alcaldable per la CUP, Eva Miguel, ha exposat la necessitat de mantenir la coordinació entre Serveis Socials i Habitatge per fer front al sensellarisme i als desnonaments. En el cas del sensellarisme, la cupaire ha explicat que cal una estratègia per fer-hi front, "amb un cens periòdic, enfortir els equips de carrer, crear equips sanitaris i nous pisos "Housing First"". Pel que fa als desnonaments, Miguel ha recordat que els pisos comprats per tanteig i retracte "ara mateix estan donant resposta a situacions d'emergència i a famílies que, malgrat la moratòria, estan sent desnonades" i que "malauradament no són suficients". És en aquest sentit que la cupaire ha plantejat fer de Cal Pobre un alberg municipal "que pugui donar resposta a aquestes situacions d'emergència social i d'exclusió residencial".

La cap de llista de la CUP ha explicat que INCASÒL "vol tirar endavant la compra d'edificis sencers propietat de la Sareb i des de la conselleria d'Habitatge se'ls ha plantejat la possibilitat d'adquirir Cal Pobre". La cupaire és del parer que un alberg municipal "donaria resposta a moltes mancances que tenim com a ciutat, tant a l'Ajuntament com a la mateixa Agència Catalana de l'Habitatge".

Al seu torn, Joan Manel Burillo, número 4 de la llista de la CUP, ha explicat que en el context de triple crisi que vivim, "el que cal és la seguretat de viure bé pa, sostre i treball perquè absolutament tothom pugui desenvolupar el seu projecte vital i, per tant, cal garantir que les conseqüències de la crisi no recaiguin sobre les classes populars". Burillo ha exposat que en matèria de drets socials cal "dignificar i ampliar els recursos dels equipaments i recursos humans", obrint oficines dels drets socials "com a resposta a la necessitat de diferents col·lectius en situació de precarietat". A més, també ha proposat "caminar cap a la municipalització dels serveis i impulsar una estratègia comunicativa "que permeti que el conjunt de la població tarragonina conegui perfectament els recursos municipals contra l'exclusió residencial i la pobresa energètica, potenciant l'Observatori Socials d'inclusió i acció comunitària de Tarragona".

Finalment, Burillo ha posat sobre la taula de fer de Tarragona una ciutat "feminista, lliure de GSD-fòbia i antiracista". En aquest sentit, ha explicat que cal treballar aquests aspectes de manera transversal i des de l'educació i apostar per crear una Oficina Contra el Racisme i la Discriminació.