Municipals 23

La CUP de la Seu d'Urgell explica la seva proposta del centre de recerca de la llet i el formatge

Palanca de canvi de l'estratègia del monocultiu turístic cap a una diversificació de l’economia

Aquest divendres 12 de maig la CUP, de la mà d’en Bernat Lavaquiol enginyer forestal i agrònom i Arnau Quingles formatger, ha explicat a la població en que consisteix el projecte de creació d’un centre de Recerca de la llet i el formatge.

Aquest projecte ja fa dos anys que s’està treballant des de la candidatura. Va iniciar-se amb un conjunt de converses amb diferents representants del sector làctic com Cooperativa Cadí, Artesans Formatgers de la comarca, representants sindicals, el rector de la Universitat de Lleida i el Centre Tecnològic Forestal i es va presentar al govern municipal i representants de la Generalitat al setembre del 2021. El projecte es va veure amb bons ulls per part de les dues administracions.

Tot i així, i després de quasi bé dos anys de paraules buides del govern municipal, aquest ha fet escassos passos per tirar endavant i liderar aquest projecte. Tanmateix, des de la conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la pròpia consellera Teresa Jordà valoren molt positivament aquest projecte.

La CUP considera que el Centre de Recerca és una aposta clau pel territori, que ha d’englobar i actuar de paraigües del conjunt de projectes que hi ha sobre el sector -com el gran treball que es realitza amb “Projecte de dinamització del sector làctic a les comarques de l’Alt Urgell i La Cerdanya”, l’Institut de la Llet que també està sobre la taula, l’Escola de pastors, les Escoles Agràries…-. El que plantegem és anar una mica més enllà, i que el projecte del Centre de Recerca ha d’incloure també altres àmbits com la investigació i la sinergia amb centres de Recerca i Universitats, per tal de revertir els problemes estructurals del Pirineu. Necessitem reforçar un sector puntal en l’economia de muntanya i tota l’economia circular que se’n desenvolupa com la producció de farratges, transport, salut animal, gestió de forest, industrial, etc.