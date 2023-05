Discriminació lingüística

Jordi Puig denuncia que per sobre de "la meva la salut" defensen "la seva llengua"

L'històric independentista Jordi Puig que en els darrers dies havia denunciat "desatencions i maltractaments" a l'Hospital Sant Joan de Déu, per haver-se mantingut ferm en l'exercici del seu dret a expressar-se en català. En unes declaracions a Ona Mediterrània i dBalears, deia "que va comunicar que si volia estar ben atès, que els parlés en castellà".

Jordi Puig ha explicat que les dicriminacions lingüístiques a dins de l'Hospital van començar a partir del 14 de març. Con que veia no havia de manera que entressin en raó va decidir fer públic la situació en la que es trobaba per mantenir-se ferm parlant la seva llengua.

En declaracions als mitjans de comunicació esmentats, Jordi Puig apunta que el problema el tenia en diverses persones de l'hospital, en el sentit que no es trobaba ben atès, per defensar per dignitat parlar en català. També diu que un doctor li va "comunicar que si volia estar ben atès, que els parlés en castellà".

També comenta que està molt content i agraït de la reacció ciutadana, pel seu cas. "Ha estat una reacció espectacular. Ha vengut molta gent a veure'm. Amics, coneguts, gent que no coneixia d'abans... Jo m'he limitat a mantenir la meva dignitat i res pus".