En defensa del territori

El GOB exigeix la paralització immediada de les obres del nou Hotel Formentor

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha presentat una denúncia per la construcció sense llicència urbanística municipal prèvia del nou edifici per el nou Hotel Formentor per incompliment de l’article 146.1.d) de la LUIB i, en conseqüència, s’ordeni la paralització immediata de les obres així com el preceptiu expedient d’infracció urbanística per infracció greu tal com determina l’article 163.2.c) i. de la LUIB.

Des de fa prop de dos anys la societat Formentor Bay SL està construint un hotel de nova planta al sòl urbà no consolidat de Formentor. Un sòl no consolidat tant per la manca de desenvolupament del planejament i per la manca dels serveis urbanístics exigits per les lleis. Aquesta construcció no disposa de la prèvia i perceptiva llicència municipal d’edificació. Al tractar-se per tant d’una obra completament il·legal i il·legalitzable, conforme a les determinacions del PGOU vigent, presentam aquesta denúncia davant la clara negligència de l’autoritat municipal responsable que tolera en el temps unes actuacions al marge de cap normativa legal a pesar dels nombrosos advertiments fets davant l’Ajuntament de Pollença en els últims dos anys i mig.