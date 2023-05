Municipals 23

Dialla Diarra, número 8 a la llista de Sumem CUP Banyoles: “Si poguéssim votar, el nostre vot podria contribuir en la lluita contra el racisme”

Una vintena de persones es van reunir dijous a la plaça Canigó del barri de Mas Palau a Banyoles per parlar sobre la diversitat i el dret a vot al municipi. Van conduir l'acte Dolors Terradas, número 13 de la llista de Sumem CUP Banyoles i Dialla Diarra, número 8 de la llista. Aquesta última comparteix el número 8 amb Mireia Sala, ja que no pot exercir el seu dret a vot ni tampoc formar part d’una llista electoral.

Terradas va recordar des d’un principi que les polítiques de Sumem CUP Banyoles posen al centre a les persones i en protegir els drets de tots els banyolins i banyolines més enllà del seu origen o país de procedència.

A l’Estat espanyol, 3 de cada 4 persones d’origen migrant no tenen reconegut el seu dret a vot. Si ens centrem en les comarques gironines, en les eleccions del proper 28 de maig, més de 120.000 persones no podran votar. De les 3949 persones d’origen estranger residents a Banyoles – un 19,6% de la població – només 143 podran votar, o sigui, un 1,1%.

Un cop es van conèixer aquestes dades, Dialla Diarra, fundadora de l’Associació de Dones Subsaharianes de Banyoles Legki Yakaru va parlar de la seva pròpia experiència i la seva realitat com a ciutadana del municipi però sense dret a vot: “Porto més de 30 anys vivint aquí, treballant aquí, cotitzant aquí. Pagant els meus impostos. Per què se m'exigeixen uns deures i no se'm garanteixen uns drets? Per què no puc votar?"

No permetre el dret a vot a una part dels veïns i veïnes és una anomalia democràtica greu. Tal com va apuntar Terradas “es tracta d’una llei injusta i racista que vulnera els drets, fent ciutadans de segona a la gent que no se’ls permet votar” i va afegir que “des de Sumem CUP volem assumir el compromís de lluitar des de l’Ajuntament per revertir aquesta situació”.

Una de les altres problemàtiques que es van assenyalar és el fet que alguns fills de persones migrades tenen el dret a vot, però com les institucions no els fan partíceps de les seves polítiques es senten desconnectats. Durant la discussió també es va subratllar l’odissea burocràtica del que significa tenir els paper en ordre i al dia.

Des de Sumem CUP Banyoles, proposen:

Adoptar mesures i establir sancions per acabar amb la discriminació en l’accés a l’habitatge, particularment per part d’entitats bancàries i agències immobiliàries.

Implementar mesures, inspeccions i sancions per posar fi a la discriminació en l’accés als llocs de feina.

Prendre el compromís a exercir el principi de la no col·laboració amb els cossos policials amb relació a una llei, la d’estrangeria, que vulnera drets humans fonamentals.

Defensar que les policies locals no requereixin la situació administrativa per temes d’estrangeria a les conciutadanes.

Vetllar perquè l’Ajuntament faci efectiu i garanteixi el dret a empadronar-se de totes i cada una de les persones que ho sol·licitin, evitant posar traves innecessàries i facilitant-ne les condicions d’accés.

Facilitar, tant com sigui possible, els informes d’arrelament social i garantir que en les dependències municipals hi hagi tota la informació rellevant en els diversos idiomes de les principals llengües de la població que habita la ciutat. Presència de traductors en tots els centres d’atenció primària i els mecanismes perquè el funcionariat de les institucions municipals sigui representatiu d’aquesta diversitat.

Podeu consultar el nostre programa electoral en el següent enllaç.