Stop racisme

Decidim i València és Refugi manifesten la seva repulsa absoluta davant qualsevol acte racista

Aquest diumenge 21 de Maig de 2023 a la capital del País Valencià, València i al Mestalla, es va tornar a evidenciar el nivell d'integració i normalització del racisme, no sols en la nostra terra, sinó extrapolable a tot l'estat espanyol. El cas del jugador de futbol Vinicius se suma a una llarga llista de casos de racisme que han tingut lloc en l'esport i en el futbol majoritàriament.



Apunten, que el racisme estructural en l'estat espanyol porta ja massa temps expressant-se en el futbol, i no és, en cap cas, una situació excepcional del València CF. Intentar situar el debat en la criminalització d’un determinat equip i afició, minimitza la problemàtica del racisme a l’estat espanyol i busca respondre a unes dinàmiques que res tenen a veure amb l’erradicació del racisme al futbol i la societat. Les institucions, sistemàticament no han actuat front als grupuscles feixistes i blanquejant la impunitat de la que gaudeixen: si el problema són tots, l'actuació dels poders públics és limitada. Però sabem bé que no és així, al València CF, com a la resta d'equips i societat, n'hi han grups organitzats denunciant el racisme i combatent els mateixos que el darrer diumenge feren els càntics racistes.



Al problema se li suma l'absoluta inacció tant de les institucions com dels responsables de les organitzacions i empreses futbolístiques. També denunciar que en l'actualitat la llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport és utilitzada per a reprimir els drets de les aficions pacífiques i antiracistes, com ha denunciat la penya antiracista del València CF La Colla Blanc i Negra. Des de 2007, aquesta llei s’ha utilitzat precisament per reprimir i multar els col·lectius que busquen erradicar la impunitat dels neonazis, deixant impunes les accions racistes i neonazis sistèmiques dels col·lectius ultres.

La Lliga i l'RFEF i les forces de seguretat de l’estat han d’actuar amb contundència ara i sempre, aplicant la llei pel que va estar creada i aturar, d’una vegada per totes, els col·lectius ultres al futbol. La Real Federació Espanyola de Futbol i La Lliga haurien de crear un protocol de competició que permeta als professionals determinar que aqueix partit s'està desenvolupant en circumstàncies anòmales per abús racial.



Les dues entitats aprofiten aquest moment de debat per a:



-Lamentar que el racisme només siga debat quan es realitza a l'àmbit esportiu i televisat.



-Lamentar els comentaris que intenten justificar un delicte d'odi que tant de mal humà causa.



-Posar de manifest la normalització, integració, relativització, que un tema tan seriós en matèria de vulneració de DD.HH., té en la nostra societat actual.

-Posar de manifest les conseqüències de la falta de penalització i condemna que el racisme té en grans

plataformes, ja que aquests dies, després de l'ocorregut, estan augmentant les actituds i comentaris racistes cap a persones negres, inclusivament en l'àmbit escolar, avalats per l'ocorregut.



Ha de condemnar-se en ferm tant aquests actes com opinions públiques racistes.



-Posar de manifest que l'ocorregut el diumenge en el camp de futbol de Mestalla, és tan sols la punta de l'iceberg d'un racisme estructural, sistemàtic, institucional i social.



-Exigir a les autoritats competents la legislació immediata i penalització del racisme en totes les seues formes i àmbits.



-Exigir de manera urgent l'aprovació i posada en marxa d'una Llei Autonòmica i Estatal Integral contra el Racisme.



Han de recordar que el racisme no és una qüestió oberta al debat, és una vulneració de drets col·lectius, penats i tipificats en el nostre Codi Penal actual.



"No és suficient el no ser racista, és urgent i necessari que la societat es mobilitze davant el racisme, que es comence a actuar com una societat antiracista, i començar així a ser una societat de qualitat on cap la humanitat i deixe de tindre cabuda la vulneració de drets humans i la normalització d'aquestes", puntualitzen