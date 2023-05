Turisme massiu

Centenars de persones exigeixen l’eliminació del trànsit de creuers a Barcelona

Unes 200 de persones convocades per la plataforma Stop Creuers han protestestat aquest diumenge al migdia a Barcelona contra l’impacte ambiental i social del sector dels creuers. La mobilització s'ha iniciat al Portal de la Pau i ha transcorregut fins a la plaça de Sant Jaume, on s'ha llegit un manifest.

La Plataforma exigeix l’eliminació del trànsit de creuers a Catalunya i arreu per ser una “indústria extractiva, extremadament contaminant, que afecta la salut pública, contribueix a l’emergència climàtica amb altíssimes emissions i que explota treballadores i ciutats”. Per això, a la protesta exigeixen “mesures urgents i decidides de reducció del trànsit de creuers amb una data pròxima per eliminar-lo totalment“.

Les plataformes anticreueristes de diversos ports de la Mediterrània (València, Mallorca, Venècia i Marsella) denuncien els "impactes ambientals inassumibles" i les "falses solucions tecnològiques" que provoca el turisme de creuers. Argumenten que es tracta del transport més contaminant que hi ha i reclamen la seva total desaparició.

Manifestació #StopCreuers en marxa. Propera parada Moll de Barcelona, fem visita al creuer Virgin.#StopCreuersCatalunya#DecreixementTurístic JA! pic.twitter.com/oPVYApnElx