Amb Teresa Forcades

Per Bea Talegón. Publicat a El Nacional.cat el 15 d'abril de 2023

Conèixer personalment la doctora Forcades era una il·lusió que vaig complir fa poc temps. Una dona valenta, lliure i brillant. Coherent i, sobretot, treballadora. Una lluitadora, que ha passat la seva vida plantant cara a gegants amb la força que dona l'amor per la llibertat, per la constància i fent regirar-se sempre als qui han demostrat tenir foscos interessos.



Teresa és una dona sàvia. Estudiosa. Conscienciosa. Que s'ha ficat a mil "bassals" per defensar allò en què creu, que és la llibertat i la capacitat de cada persona per defensar allò en què creu. L'autodeterminació, tant individual com col·lectiva, la dels pobles. Una dona, sobretot coherent.



Avui, com en temps de la Inquisició, Teresa ha estat sotmesa a un procés arbitrari, injust i que atempta contra el més sagrat: la seva llibertat, la d'expressar i dir el que pensa.



Per això avui em sembla important donar suport públicament a una dona que, per a mi, i per a tantes altres persones, és un referent. El Col·legi de Metges de Barcelona havia de trobar l'excusa per atacar-la i han buscat una entrevista on aquesta doctora en medicina i en teologia donava, lliurement, la seva opinió.



Amb tu, Teresa. Amb la llibertat i, sobretot, amb l'amor cap al coneixement i cap als altres.