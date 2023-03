Municipals 23

Alternativa presenta el seu equip per transformar Cervià de Ter

Ahir diumenge dia 19 de març, Alternativa per Cervià de Ter va presentar les persones que encapçalaran la llista per a les eleccions municipals del maig i els 4 eixos principals que caracteritzaran el seu programa electoral al claustre del monestir de Santa Maria, a l'acte "Benvinguts a la primavera del canvi!".

Alternativa va entrar amb 2 regidors de 7 a l'ajuntament de Cervià convertint-se en la oposició. Segons paraules de Clàudia Ventura (segona de la llista) durant aquests anys no hem vist cap diferència entre Junts i ERC i va recalcar que des de que van entrar al consistori el govern ha passat de celebrar 12 plens a només 4 a l'any. Per la seva banda, el candidat Guillem Surroca ha volgut deixar clar que escollir el claustre del monestir com a lloc de la presentació no és casualitat, si no una declaració d'intencions, ja que són aquí per guanyar i governar per Cervià de Ter.

Els 4 grans blocs que formarán el conjunt de propostes de la formació es basen en la transparència de l'ajuntament i la participació ciutadana, cuidar el territori i promocionar el comerç local, fer comunitat de poble i rehabilitar carrers i ol. Segons els ponents,

Cervià es troba en una situació estancament i cal de forma urgent fer avançar el municipi.