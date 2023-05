LLUITA INSTITUCIONAL

Alternativa per Cervià i Raset presenta el seu programa i encara amb força les eleccions del 28 de maig

L’acte ha començat amb la transmissió del vídeo de campanya per aquestes eleccions municipals i tot seguit, el diputat per la CUP al Parlament de Catalunya, Dani Cornellà ha explicat la importància de tenir projectes com el d’Alternativa, que “neixen des de baix i canvien les dinàmiques dels pobles per millorar”. Carme Zulet, número 4 de la llista ha remarcat la importància de fer comunitat i cohesió de poble i Sergi Firmino la necessitat de millorar les places i els carrers del poble ja que “hi ha hagut una dèbil actuació aquests darrers anys”. Clàudia Ventura, número 2, ha exposat la importància d’implicar a la ciutadania en les decisions del poble apostant per la transparència i la participació ciutadana, i finalment, el candidat Guillem Surroca ha animat a tothom a votar perquè “el temps córrer i cal actuar, el futur de Cervià i Raset no és demà, el futur és ara”.