LLUITA INSTITUCIONAL

Alternativa per Cervià qüestiona les formes de governança de l’equip de govern

El passat 28 de setembre es va celebrar el tercer ple ordinari d’aquest any a l’Ajuntament de Cervià de Ter. En un poble que gairebé arriba al miler d’habitants i on la sala de plens està formada per set regidors (3 de Junts, 2 d’ERC i 2 de ACR-CUP) sembla inconcebible que l’espai reservat al debat polític sigui tan escàs. És per aquest motiu que l’únic grup a l’oposició va tornar a qüestionar les formes de governança que té aquest equip de govern i va demanar la convocatòria de més plens al consistori.



El portaveu del grup d’Alternativa - CUP, Guillem Surroca, ho va justificar posant de manifest que la realitat i el context del municipi han canviat. Durant les dues legislatures passades (2011-2015 i 2015-2019), el ple estava representat per un únic partit (CiU). És difícil d’entendre que en una etapa on el govern tenia majoria absoluta i sense oposició se celebrés un ple cada mes i ara només un trimestralment. Aquests canvis duts a terme per l’equip de govern actual van començar a l’inici de la legislatura, quan Junts i ERC van acordar celebrar un ple cada dos mesos. Passats dos anys però, el govern va tornar a canviar el cartipàs i va passar de 6 a només 4 plens a l’any, el nombre mínim legal per a les característiques de Cervià de Ter.

A aquesta anomalia democràtica, cal afegir-hi l’episodi viscut el passat mes de juliol quan es va convocar el ple ordinari fora del termini que dicta la llei. La norma estipula un màxim de tres mesos des de la celebració de l’últim ple ordinari. Aquest fet denota, segons Alternativa, una falta de democràcia i de debat de les polítiques municipals en el ple i que davant les reclamacions que ha fet el grup d’Alternativa sempre s’ha respost que estava emparat per la llei i que en cas que fos necessari es convocarien plens extraordinaris.



Dir també que des que s’ha fet aquest canvi de periodicitat de plens, ja s’han celebrat 4 plens extraordinaris. A més, l’equip de govern celebra Comissions de Govern cada dilluns, en les quals s’aproven moltes polítiques referents al poble sense passar per ple i a porta tancada. En paraules del portaveu d’Alternativa “volem dir alt i clar que ens sembla que se’ns vulgui apartar de participar en aquesta institució. Volem deixar constància d’aquest fet i exigir que no es torni a repetir, que no es torni a superar el termini legal entre plens ordinaris.“