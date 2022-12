CULTURA

Eudald Carbonell presenta "El Futur de la Humanitat" a Cervià de Ter

El passat dimecres dia 28 de desembre el grup polític d'Alternativa per Cervià de Ter va organitzar la presentació del llibre "El Futur de la Humanitat" d'Eudald Carbonell. Entre els ponents a part del professor, ja retirat, hi havia el doctor Mercel Pujol i els membres d'Alternativa Carme Zulet i Guillem Surroca, regidor del grup municipal a l'ajuntament de Cervià de Ter.



Durant la presentació es va iniciar un debat interessant entre els assistents del públic, en el qual van sorgir els diferents conceptes, com l'individualitat col·lectiva o la Planetotzació, que exposa Eudald Carbonell en el seu "decàleg per a la supervivència de la nostra espècie". Per altra banda, des d'Alternativa van reivindicar els espais de reflexió i debat que fan al poble amb les xerrades dutes a terme, ja que segons els organitzadors "són més necessaris que mai".



L'acte va acabar amb un pica-pica entre les més de 100 persones que van assistir-hi. Des d'Alternativa per Cervià el valoren com a un "èxit rotund", ja que segons paraules de Guillem Surroca "feia anys que no es veia la Sala de Can Geli tant plena".