Racisme i Catalanofòbia

La CUP Terrassa demana l'obertura d'una investigació per l'actuació catalanofòba i racista a una professora

També es posa a disposició de la denunciada, tota la infraestructura de la defensa judicial i agraeix la tasca de Plataforma per la Llengua denunciant els fets i no descarten convocar juntament amb altres organitzacions, mobilitzacions al carrer en protesta per aquests fets .

La CUP Terrassa veu urgent que el Govern loca de Tot per Terrassa i ERC obrir una investigació arran del cas de la vexació i denúncies per part de la policia nacional espanyola a un professora per parlar català a la Cimissaria de Terrassa.

El passat divendres Terrassa va viure un fet de discriminació lingüística que per la CUP no es pot tornar a repetir, la policia espanyola va denunciar a una professora per haver-se dirigit en català a dos agents quan intentava accedir a la comissaria. Les dues denúncies interposades van ser per falta de respecte a l’autoritat i per negar-se a identificar-se; diversos testimonis neguen aquestes acusacions i la mateixa afectada va poder enregistrar com els agents de la policia espanyola la ridiculitzaven per la qüestió de la llengua. Aquests fets foren denunciats públicament per la Plataforma per la Llengua.

La CUP recorda al govern municipal i al grup de l’oposició de Junts per Terrassa, que en el ple municipal d’octubre de 2020 va ser aprovada una moció en defensa de la unitat de la llengua catalana. La moció instava a “reconèixer públicament la unitat de la llengua catalana, a corregir els serveis, i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució o empresa privada de l’estat espanyol fomenti la fragmentació lingüística”. Considera que s’ha d’obrir una investigació per tal d’aclarir aquests fets, i si es tractés d’un fet de discriminació lingüística i falses acusacions, l’Ajuntament s’hauria de personar com acusació popular en contra aquests dos policies.