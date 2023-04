Euskal Herra

Milers de persones reivindiquen la República basca en la celebració de l'Aberri Eguna

"Posem veu al bloc de l'esperança", va assenyalar Arnaldo Otegi. «I aquest bloc de l´esperança fa dues interpel·lacions. La primera és que necessitem travar acords de país, hi estem disposats, es necessiten per caminar cap a la sobirania, recosir el territori i construir una Euskal Herria sobirana, tenim la mà estesa sempre atenent els continguts i tenint en compte els nostres principis».

Li n'ha sumat una altra, que ha recordat que ja va expressar al Velòdrom d'Anoeta després de la seva última sortida de la presó el 2016 i que ara actualitza: «No hi pot haver esquerra transformadora real a l'Estat espanyol i el francès si no respecta el caràcter plurinacional de l'Estat i l'autodeterminació dels pobles. Que ho admetin amb naturalitat», ha demanat.

"Euskal Herria és una nació i té dret a decidir, i ho materialitzarà quan pugui", ha subratllat el coordinador general d'EH Bildu.

També va apuntar sobre Nafarroa, ubicada com un “valor afegit” per al projecte nacional, ja que li atorga “valor històric i valor territorial. Aporta l'estat que era, porta la 'lingua navarrorum' i aporta un punt de vista d'esquerres que hem de tenir en compte. Per això, mila esker i gora Nafarroa!”.

«Nosaltres fem una invitació amable i suggerent a aquest poble. Però n'hi ha que segueixen amb la imposició, hi ha gent aquí que s'atipen de parlar de Navarra i dels navarresos, però només volen mantenir-la sotmesa a Madrid. Senyors Adanero, Sayas... ens tindran davant, són vostès els que no volen que Navarra decideixi. Nosaltres som garantia de la llibertat per a Nafarroa i per a la seva gent», ha seguit Otegi.

El líder d'EH Bildu també ha tingut records per a l'acte d'Itsasu i per al Gazte Topagune d'Elorrio. Ha advocat per la fi de la guerra a Ucraïna evocant Picasso i la seva 'Guernica' en el 50è aniversari de la seva mort. I ha conclòs amb un sentit record a «les 16 persones que van anar a encoratjar els presos pollítics i van perdre la vida en l'intent. La fi de la dispersió és una de les satisfaccions més grans dels últims temps, i ho vull agrair personalment als qui heu treballat per això. Ara cal un futur sense presos polítics, refugiats ni deportats, un horitzó en què totes les víctimes siguin escoltades, reconegudes i reparades».

Al costat dels representants d'EH Bildu van caminar aliats polítics internacionals, com el coordinador nacional del Sinn Féin, Declan Kearney, convidat especial en una picada d'ullet clara de la formació basca al 25è aniversari de l'Acord de Divendres Sant, aquest dilluns 10 d'abril.

Per part d'ERC també van assistir a Iruñea la diputada Marta Rosique i el responsable d'organització interna, Pau Morales. Se'ls uneix Albert Giménez, representant de la secretaria general, per part de les CUP, i Rubén Cela, responsable de l'àrea d'internacional, pel que fa a BNG. També Michael Forrest, representant del FLNKS de Kanakia