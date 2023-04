Crisi climàtica

GentxMollet + CUP reclama dotar els centres educatius d'equips per superar la calor

Gent x Mollet + CUP ha reclamat avui el compliment del compromís del Govern de la Generalitat de setembre del 2022, d’identificar el centres educatius públics amb major precarietat climàtica i fer-los arribar equips de ventilació o d’aire condicionat per garantir un confort tèrmic adequat per l’activitat diària de l’alumnat i professorat.

La candidatura col·lectiva molletana ha indicat que aquesta reclamació parteix de la preocupació social estesa pel fet que els efectes del canvi climàtic s’estan fent notar cada cop més i que totes les previsions disponibles fins avui apunten que hi haurà una escalada de temperatures d’ara fins entrat l’estiu.

Mercè Solé, exregidora d’Ensenyament de la ciutat i número 6 de la candidatura de Gent x Mollet + CUP ha recordat que “en el cas de Mollet, per la seva situació geogràfica i la seva condició de punt baix de l’àrea vallesana, és una de les zones que pateixen quan hi ha episodis les temperatures més càlides del nostre entorn, comprometent de vegades la normal activitat dels centres educatius públics que encara no disposen de mitjans per garantir una temperatura adequada, sobretot a les darreres hores de la jornada lectiva”.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de la CUP-Guanyem ha desplegat una iniciativa per “demanar explicacions al Govern de la Generalitat (ERC) i clarificar com pensa donar compliment al compromís assumit al 2022”.

L’exregidora d’Ensenyament molletana ha assenyalat en aquest sentit que la CUP ha preguntat des del Parlament al Govern “si ha elaborat un llistat dels centres més necessitats, si ha calculat el nombre d’equips de ventilació o de condicionament que s’haurien d’enviar durant aquestes setmanes, quants serien i a quines demarcacions i centres tenen previst fer-los arribar”.

Solé ha explicat també, que la iniciativa cupaire reclama “si s’han previst adequacions més estables de centres i en quins casos i pregunta com pensa garantir el Departament d’Educació la idoneïtat climàtica, la salut i la seguretat de tota la infància, adolescència i personal dels centres educatius que arribin als 30graus a les aules i que no siguin beneficiaris de cap aparell climàtic ni de cal adequació a l’edifici”.

Finalment, GentxMollet +CUP ha reclamat tant al Govern de la ciutat, sustentat per PSC- Podemos i Ciudadanos, com al conjunt de grups municipals presents al consistori molletà i especialment als que van donar suport als Pressupostos de la Generalitat “que se sumin a aquesta reclamació per tal que el Govern de la Generalitat doni compliment del seu compromís per garantir les condicions adequades de la tasca educativa als centres públics de la ciutat”.