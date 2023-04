LLENGUA

Èxit de la ruta de denúncia i reconeixement de la lluita en defensa de la llengua a Girona

La CUP de Girona, conjuntament amb l’Ateneu 24 de Juny, el Casal Independentista El Forn i l’Ateneu Popular Salvadora Catà, han organitzat aquest dissabte 22 d’abril una ruta urbana en defensa del català, prèvia a la diada de Sant Jordi, amb l’objectiu de rememorar les accions i mobilitzacions de l’independentisme gironí dels anys 80 del segle XX en defensa de la llengua.

La convocatòria que ha reunit uns 50 participants s’ha iniciat a les 7 de la tarda davant l’estació de tren de Girona, on els veterans militants independentistes Jordi Tomàs i Joan Daunis han recordat (amb l'ajuda de diversos cartells que reproduïen notícies i imatges de les campanyes de normalització) les accions directes de normalització de l'estació de RENFE i neteja de símbols feixistes que comportaren vàries detencions de militants del Moviment de Defensa de la Terra i els Grups de Defensa de la Llengua. Joan Daunis també ha recordat que en Jordi Casals (que era un dels assistents a l'acte) en una d'aquestes accions dels anys 80 havia trencat amb una maça una placa espanyolista que "decorava" l'estació. Tot seguit la concentració s'ha desplaçat uns metres fins a tocar a la carretera de Barcelona on s'han tapat la placa de la Plaça Espanya amb el nom de Plaça Guillem Agulló quan fa 30 anys del seu assassinat a mans dels feixistes amb voluntat d’exigir al nou consistori que faci el canvi efectiu.

La manifestació ha continuat en forma de rua (hi havia tres músics amb un sac de gemecs, tenora i tambor) i la següent parada ha estat a davant de l'edifici de la Generalitat (antic hospital Santa Caterina) on el membre de Plataforma per la Llengua Eloi Planas ha fet un parlament sobre la importància de 'mantenir' els català durant les converses amb castellanoparlants. La quarta parada de la mobilització ha estat a la Rambla de la Llibertat on Joan Daunis ha fet una demostració d'un aparell utilitzat als anys '80 del segle XX que permetia penjar adhessius a una alçada considerable. Poc després, la cinquena aturada ha estat davant de l'escola Eiximenis on Planas ha fet una extensa exposició sobre la importància de la immersió lingüística.

Pels volts de les nou del vespre s'ha arribat a l'última parada de la ruta, els jutjats de Girona (tot i que els judicis als activistes independentistes en defensa del català dels anys '80 es feien a l'audiència que hi havia als peus de les escales de La Catedral). Davant dels jutjats Quim Tell ha explicat el seu judici acusat de catalanitzar cartells (a sobre de l'altaveu amb el qual parlava hi havia una fotografia d'una pancarta del dia del seu judici i davant seu una repoducció d'una notícia de l'any 1986 on es fa la crònica de la jornada de protesta). Poc després Dolors Fabregó ha llegit el comunicat de l'acte i ha recordat el judici del 8 de març de 1983 amb Jordi Puig, Jordi Miralles per haver esborrat rètols públics en espanyol on el fiscal demanava 6.000 pessetes de multa per cadascú o un dia de presó (finalment li van expropiar un SEAT 600). Joan Daunis ha tancat l'acte recordant que Jordi Puig va venir en un furgó policial a aquest judici ja que estava empresonat per la seva participació a l'assalt de la Caserna de Berga i que en un d'aquest judicis per la llengua es va presentar un ultradretà espanyolista vestit de militar. Finalment es assistents han cantat Els Segadors i s'ha fet una crida a l’assistència a la manifestació unitària que la Taula per la Independència organitza per la diada de Sant Jordi i que convoca Girona Vota.