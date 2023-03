Periodisme

Un Anuari Mèdia.cat renovat radiografia la situació actual del periodisme i alerta dels perills que l´amenacen

L’Anuari Mèdia.cat es publica amb un format renovat dimecres que ve, 29 de març. Després de 12 edicions en què s’ha consolidat com una referència del periodisme crític,el nou Anuari Mèdia.cat es converteix en una publicació centrada en el periodisme i la comunicació.Es presentarà el proper 29 de març a les 18.30 h al Col·legi de Periodistes de Catalunya, en un acte que comptaràamb els periodistes Susana Pérez, Quique Badia i Sònia Calvó, autors de reportatges de l’Anuari,el president del Grup de periodistes Ramon Barnils, Enric Borràs, la coordinadora de l’Anuari Mèdia.cat, Carme Verdoy, i el president del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros.

El nou Anuari fa una radiografia de la situació actual del periodisme a casa nostra, de les fortaleses amb què compta i els perills que l’amenacen. La nova publicació evoluciona mantenint l’essència: vol ser unaltaveu transversal del periodisme, que permeti reflexionar sobre el present i el futur de la professió, i alhora una eina útil perquè la ciutadania tingui una mirada crítica.Inclou continguts inèdits i una selecció dels millors continguts publicats el darrer any a Mèdia.cat, com reportatges, anàlisis i entrevistes, per tractar en profunditat diferents qüestions vinculades amb el periodisme i l’actualitat, el tractament mediàtic i el sector de la comunicació.

La nova publicació en paperté un disseny més visual i actualitzat, amb un pes destacat de la imatge.La cobertaja és una declaració d’intencions a l’hora de reforçar la part visual del nou Anuari iés obra de l’il·lustrador Jordi Calvís.

Temes destacats: ciberassetjament, publicitat institucional i salut mental

L’amenaça del ciberassetjament a periodistes és un dels temes principals d’aquest nou Anuari Mèdia.cat: un reportatge que es publicarà també en obert a la web de Mèdia.cat dimecres 29 de març. Elaborat per la periodista especialitzada en tecnologia Susana Pérez Soler, analitza com l’assetjament digital a periodistes és un problema en auge que té conseqüències greus en el dret a la informació de la ciutadania perquè limita la llibertat d’expressió i promou l’autocensura.

També destaquen el reportatge de la periodista Sònia Calvó sobre com els corresponsals internacionals són una figura cada cop menys habitual als mitjans, una anàlisi sobre publicitat institucionaldel periodista Quique Badia, una radiografia del periodista Miquel Andreu sobre qui té la propietat dels mitjans comarcals o un reportatge sobre periodisme i salut mental, elaborat pel periodista Víctor Yustres.

Altres continguts destacats del nou Anuari Mèdia.catsón un reportatge sobre la precarietat del fotoperiodisme, de Celia Castellano; una entrevista de Bru Aguiló a Paula Guerra Cáceres, del col·lectiu Algorace, que analitza l’impacte de la intel·ligència artificial a les comunitats racialitzades; un repàs als casos recopilats al Mapa de la Censura el darrer any, o una recopilació dels errors lingüístics més freqüents dels periodistes.

L’Anuari Mèdia.cat és una iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Barnilscoeditada amb Pol·len i amb el patrocini de la Fundació Catalunya Fons i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.