Pensions

Mobilitzacions contra la reforma de les pensions a Catalunya, Galicia i País Basc

ELA, CIG i La Intersindical, organitzacions sindicals d'Euskal Herria, Galiza i Catalunya respectivament, rebutgen la reforma de les pensions que ha aprovat el govern espanyol i anuncien mobilitzacions coordinades.

Els tres sindicats han anunciat concentracions i manifestacions durant els propers dies. A Catalunya, La Intersindical ha convocat una concentració davant del SEPE del Parc de l’Estació del Nord per aquest dijous 30 de març. El 29 de març hi haurà mobilitzacions a Galicia i el 4 i 20 d’abril a Euskal Herria.



ELA, CIG i La Intersindical hem decidit impulsar una dinàmica de mobilització pròpia als respectius països per rebutjar la reforma de les pensions. Els sindicats exigeixen la jubilació als 65 anys, que es tinguin en compte 15 anys per calcular la pensió i que s'aprovi per llei una pensió mínima de 1.260 euros, que és aproximadament l'import equivalent al 60% del salari mitjà, tal com recomana la Carta Social Europea.



Els tres sindicats han fet una crida als partits polítics a rebutjar les retallades i per a que es comprometin a no donar per bona cap reforma que no reculli aquestes mesures.